Turizmin duayenleri onurlandırıldı

Adana'nın zengin mutfak kültürünü ve yöresel lezzetlerini Türkiye'nin dört bir yanındaki etkinliklerde tanıtan Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ADAPADER), turizmin duayenlerini onurlandırdı.

Adana Büyük Sürmeli Otel'de düzenlenen gecede, mesleğe 30-40 yıl önce bu otelde başlayıp, çalışma hayatlarında kariyer ve işletme sahibi olan turizmciler ile efsane ustalar buluşup, hasret gidererek, iz bırakan anılarını tazeledi. Mesleklerinde başarılara imza atan turizmciler, Adana'daki oteller ile yeme, içme mekanlarında kalite ve hizmet standardını yükseltmek, nitelikli personel istihdamını arttırmak amacıyla görüş alışverişinde bulundu.

ADAPADER Başkanı Derviş Göçmen, gecede yaptığı konuşmada, Büyük Sürmeli Otel'in turizm sektöründe bir okul özelliği taşıdığını belirtip, bu otelde yetişen personelin Türkiye'nin dört bir yanında ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki otellerde ve turistik işletmelerde başarıyla görev yaptığını vurguladı. Sürmeli otelleri kurucusu merhum Yalçın Sürmeli'yi rahmetle anan Göçmen, “Otelde 30-40 yıl önce mesleğe başlayan turizm emekçileri olarak bizler, uzun yıllar öncesindeki gibi dostluğun, arkadaşlığın, vefanın değerini bilerek, genç meslektaşlarımıza örnek olmaya çalışıyoruz. Bu dayanışmamızı Adana'nın yararına olacak, kent turizminin gelişmesini sağlayacak, nitelikli işgücü istihdamını arttıracak projelerde de yansıtmaya hazırız” dedi.

Başkan Derviş Göçmen, daha sonra ADAPADER ve Büyük Sürmeli Otel olarak hazırladıkları teşekkür belgelerini Tacim Büyüktaş, İdris Altay, Ali Şemi, Burhan Bulgay , Mutlu Güller, Bülent Şensal, Yılmaz Özcan Kılınç, Mehmet Nuri Tekin, Kutbeddin Gönlü, Rüstem Secereli, Ali Gündüz, Cemal Gündoğan, Saadettin Şirin, Ferhat Kavlak, Aytekin Ünal, Ahmet Kuru, Metin Arslan'a takdim etti.