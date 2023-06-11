Türk Kızılay Genel Sekreteri Saygılı'dan 156. kuruluş yıldönümü mesajı

Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, Kızılay'ın kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, iyilik çınarı Kızılay'ın bugüne kadar olduğu gibi sonsuza kadar din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin yardım elini uzatmaya devam edeceğini vurguladı. Kızılay'ın 11 Haziran 1868'de “Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti” adıyla yola çıkan, 1877'de “Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti” adını alan, 1923'de “Türkiye Hilali Ahmer Cemiyeti” adını alan kuruluşun 1935 yılında ise “Türkiye Kızılay Cemiyeti” olarak hizmetlerini sürdürdüğünü hatırlatan Saygılı, bu iyilik elinin doğal afetler, savaşlar, salgın hastalıklar ve nerede ihtiyaç varsa orada bulunduğunu ifade etti. Saygılı, doğal afetlerin, savaşların, salgın hastalıkların ve birlikteliğe ihtiyaç olduğu anların ortasında dünyanın sayılı, bölgesinin ise en güçlü insani yardım kuruluşu olan iyilik kervanını her geçen gün büyüten Türk Kızılay'ın gönüllüleri ve çalışanlarının insanlığın umudu olduğunu kaydetti. Kızılay'ın 156 yıllık yolculuğunun sevgi ve yardımseverlik dolu adımlarla yazıldığını, milyonlarca insanın hayatına dokunduğunu, yüreklere umut aşıladığını, Türk milletinin yardımseverliğinin adı olduğunu belirten Saygılı, şöyle devam etti:

“Kızılay, gönüllü çalışmaları, kan bağışı kampanyaları ve sosyal projeleriyle toplumun vazgeçilmez bir parçası oldu. Bu köklü tarih, gelecekteki hedeflerimize odaklanmak için de bir fırsat sunuyor. Türkiye'nin ‘merhamet çınarı' olan Kızılay'ımızı bugüne getiren tüm gönüllü, bağışçı ve çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Bu iyilik hareketi çalışmalarını zamanla ve coğrafyayla sınırlı olmadan sonsuza kadar sürdürecektir.”