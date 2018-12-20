Türk Kızılay'ından Adana'dan Yemen'e gönül köprüsü

Başkan Ramazan Saygılı, konuya ilişkin açıklamasında, Yemen'de 2015 Mart ayından bu yana devam eden çatışmalarda binlerce kişinin yaşamını yitirdiğini, on binlerce kişinin yaralandığını anımsatarak, “Çatışmalardan dolayı milyonlarca insan yerlerinden edildi. Gıda, tıbbi malzeme ve akaryakıtın çoğunu dışarıdan ithal eden Yemen, yaşadığı insani kriz yüzünden açlık ve susuzluk tehlikesi yaşıyor. Yemen'de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmayan Türk Kızılay, bölgeye insani yardım malzemesi ulaştırıyor” dedi.

Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, küçük yardımların ülkemiz genelinde toplandığında, Yemen gibi açlık, susuzluk yaşayan bölgeler için çok anlamlı ihtiyaçların giderilmesini sağlayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Hayırsever Adanalıları ölümle pençeleşen Yemen'e yardıma davet ediyorum. Açlıktan, temiz su yoksunluğundan ölmek ya da hastalanmak bu çağda yaşanacak bir dram olmamalı. Tüm dünya bu yaşananlardan kendini sorumlu tutmalıdır. Yemen'de istikrarsızlık, iç çatışmalar günahsız insanların kaderi olmamalı.”

Kampanya kapsamında yalnızca nakdi yardım kabul ettiklerini belirten Saygılı, Yemen'deki ihtiyaç tespit edilerek gerekli insani yardım malzemelerinin Türk Kızılay tarafından Yemen halkına ulaştırıldığını sözlerine ekledi.