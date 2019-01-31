Türk oyun yapımcısı 'Mavi Balina'ya karşı aileleri uyardı

Adana'da oyun ve çizgi film yapımcısı olan Erhan Korkmaz, son zamanlarda ebeveynlerin korkulu rüyası haline gelen Mavi Balina oyunuyla ilgili, "Çocuklar oynadıkları oyunlar yüzünden kendilerine ya da başkalarına zarar veriyorlarsa ailelerin direkt müdahale etmesi gerekiyor. Bunun için de çocukların, aileleriyle ya da öğretmenleriyle iletişimlerinin güçlü olması gerekiyor" dedi.

Mavi Balina (Blue Whale) oyunu, Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülkede çocukların ve ailelerinin hayatlarını karartmaya devam ediyor. Adana'da uluslararası satışı yapılan oyun ve çizgi filmler geliştiren yapımcı Erhan Korkmaz, Mavi Balina oyununa başlayanlardan 50 günde 50 komutu yerine getirmelerinin istendiği ve sonunda da çok sayıda kişinin intihar ettiğini vurguladı.

Çukurova Üniversitesi Teknokent'te kurduğu "Imaginite Studios" isimli firmayla oyun ve animasyon geliştiren bir ekibin liderliğini yapan Erhan Korkmaz, oyun ve animasyon sektörünün dünyadaki en büyük sektörlerden biri olduğunu ve bütçesinin Hollywood'u bile aşarak 100 milyar doları geçtiğini söyledi. Türkiye'de savunma sanayisinden sonra en önemli sektörün oyun ve animasyon şirketi olduğunu ifade eden Korkmaz, "Yurt dışı menşeili oyun ve çizgi filmlerde ailelerin bilinçli olması gerekiyor. Çocuklarına zarar verecek ve kötü örnek olabilecek oyun ya da çizgi filmlerden çocukların uzak tutulması gerekiyor. Velilerin bu konuda da yerli projelere daha çok sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Mavi Balina örneğinde olduğu gibi kötü işçilikler her zaman çocuklara zarar veriyor" diye konuştu.

Mavi Balina'nın kişileri özellikle de çocukların hayatını olumsuz etkilediğini, onları sonunda ölüme kadar götürdüğüne dikkat çeken Korkmaz, "Mavi Balina, aslında tam olarak bir oyun değil. Kişiler çeşitli haberleşme uygulamaları üzerinden gönderilen bir konuşmaya davet ediliyor. Daha sonra bu uygulamalar üzerinden kişilere çatının üzerine çıkmaları, köprünün üzerinde yürümeleri gibi insan psikolojisini bozacak bir takım talimatlar gönderiliyor. Kişiler bu oyunun sonunda ölüm aşamasına gelen kadar tüm özel bilgilerine ulaşıldığı için tehdit de edilebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

"Ailelerle çocuklarının arasındaki iletişim çok önemli"

Mavi Balina gibi oyunlardan ve içerisinde olumsuz örneklerin bulunduğu çizgi film ve animasyon projelerinden çocukların korunmasının önemine değinen Korkmaz, "Burada en önemli konu aileler ile çocukların arasındaki iletişim. Yani çocuklar oyunları oynarken ve videoları izlerken, ailelerin bu materyalleri takip etmesi gerekiyor. Bunun için de akıllı cihazlara yüklenecek aile takip uygulamaları ve güvenlik programlarıyla çocuklarının takiplerini sağlayabilirler. Eğer çocuklar oynadıkları oyunlar yüzünden kendilerine ya da başkalarına zarar veriyorlarsa ailelerin direkt müdahale etmesi gerekiyor" dedi.

"Mavi Balina genellikle psikolojik sıkıntıda olan çocukları hedef alıyor"

Mavi Balina gibi oyunların psikolojik olarak sıkıntıda olan, yalnızlaşmış çocuklarda etkisinin daha çok olduğunu belirten Korkmaz, "Burada çocuklara önermek istediğim en önemli şey bu durumlarda direkt olarak aileleriyle iletişime geçmeleri. Çünkü kendilerine ya da çevresindekilere zarar verdikleri zaman bunun bir an önce engellenmesi gerekiyor. Bunun için de aileleriyle ya da öğretmenleriyle iletişimlerinin güçlü olması ve durumu gecikmeden onlara bildirmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.