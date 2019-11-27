Türk yatırımcıların yeni gözdesi Güney Amerika

Türk Menşeili ürünlerin bu pazarda tanınmasında aktif rol oynayan Fullimex İç ve Dış Ticaret A.Ş. kurucu ortaklarından olan ve aynı zamanda firmanın Genel Müdürü Beytullah Uslu, "Artık serbest ticaret anlaşmalarının ABD tarafından iptal edildiği, ticaretin önüne yeni bariyerler konulduğu, vergiler artırılarak ticaret savaşlarının başladığı bir dönem yaşanıyor. Güney Amerika ile bu darboğazdan kurtulabiliriz" dedi.

Özellikle altyapı ve sağlık alanında Güney Amerika'nın büyük bir yatırım merkezi olduğunu ifade eden Uslu, "Güney Amerika Türkiye için önemli bir potansiyel barındırıyor. Türkiye olarak özellikle, otomotiv, bilişim, perakende ve taşımacılık sektörlerinde rahatlıkla ticaret yapılabilir" diye konuştu.

Güney Amerika'da ticaret, Türk yatırımcıların lehine ilerliyor

Güney Amerika'nın imkansız bir pazar olmadığını aksine dünyanın birçok yerine göre çok daha kolay protokollerle ticaret yapılacağını belirten Uslu, Türk menşeili ürünlerin hem kalite hem de fiyat anlamında birçok Avrupa ülkesinden daha rekabetçi olduğunu ve Orta ve Güney Amerika'da gayet kolay bir şekilde yer alabileceğinin altını çizdi.

Tüm Orta ve Güney Amerika ülkelerinde çeşitli ürün gamlarında aktif müşteri portföylerinin bulunduğunu belirten Uslu, “Bizler çeşitli sektörlerden çeşitli ürünlerin ihracatını yapan bir Dış Ticaret firmasıyız fakat şunu öncelikle belirtmek istiyorum, Güney Amerika ya ürün satmak, herhangi bir Afrika ülkesine ürün satmaktan daha kolay” dedi.

Sağlanan ortaklıklarla ödeme kolaylığı ve güvenli ticaret mevcut

Gerek ödeme şartları, gerekse ürünlerin sevkiyatında yaşanabilecek aksaklıklar bakımından Güney Amerika ülkelerinin her zaman bir adım önde olduğuna değinen Uslu, "Güney Amerika ülkelerinde bulunan bazı bankaların ülkemizdeki bazı bankalar ile direk anlaşması (line) mevcut. Böylece başka ülkelerde yaşanabilecek olan ödeme sorunları Güney Amerika ile ticarette yaşanmıyor. Yatırımcılar olarak, size ödeme garantisi veren sigorta şirketlerine sorup o müşteri ile ilgili ticari istihbarat veya o firmanın kredibilitesi ile ilgili detaylı bilgiye sahip olabiliyorsunuz. Ürün sattığınız müşterinin kredibilitesine göre bu sigorta şirketleri de herhangi bir ödeme sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığınızda sizlere ödeme garantisi verebilmektedir” şeklinde konuştu.

Güney Amerika'da yatırım yapmak için İspanyolca bilmek şart

Her uluslararası bağlantıda yaşanan temel sorun gibi Güney Amerika ülkelerinde de karşılaşılan sorunların en başında dil probleminin geldiğini ifade eden Uslu, şunları kaydetti:

“Uluslararası camiada başarılı bir yatırımcı olmak için çok iyi bir pazarlama, çok iyi bir pazarlama içinde o ülkenin kültürünü ve hepsinden önemlisi o ülkenin dilini bilmeniz şarttır. Güney Amerika ülkelerinde kullanılan temel dil de İspanyolca'dır. Bizler Fullimex olarak bu ülkelere şuanda demir çelik ürünleri, elektrik ürünleri, makine, plastik ürünler gibi ürünlerin ihracatını yapmaktayız ve bu süreçte dil faktörünün ne kadar önemli olduğunu bizzat deneyimlemiş durumdayız.”