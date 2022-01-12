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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Adana İdman Yurdu: 2 - Galatasaray: 0

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu’nda Adana İdman Yurdu, evinde Galatasaray’ı 2-0 mağlup etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda Adana İdman Yurdu, evinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.


Muharrem Gülergin Stadı'nda yağmur altında oynanan karşılaşmada 25. dakikada Marlene'nin attığı gol ile 1-0 öne geçen Adana İdman Yurdu, oyun üstünlüğünü ele aldı. Ev sahibi ekip, maçın 37. dakikasında Müzeyyen'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Müsabakada başka gol olmadı ve Adana İdman Yurdu karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Maç sonunda Adana İdman Yurdu, oyuncuları yönetim ve teknik heyet yağmura rağmen galibiyeti kutladı.


İlk dört maçını kazanan Adana İdman Yurdu, 5. galibiyetini alarak zirveye yerleşti. Galatasaray ise 7 puanla 6. sırada yer aldı.



Stat: Muharrem Gülergin


Hakemler: Kemal Savaş, Necmi Akıncı, Mevlüt Bozok


Adana İdman Yurdu: Angelina, Maureen, Musolo, Marlene (Şefika dk. 65), Vivianne, Reine, Başak, Yekta (Gülsüm dk. 82), İrem Müzeyyen, Hande (Seda dk.76)


Yedekler :Tuğba, Tuana, Tülin, Işıl, Selma


Teknik Direktör: Meryem Özyumşak


Galatasaray: Suda Nur, Telles, Daniel, Yaren, Buse, Andilo, İsmigül, Elif, Elanur, Serpil, Mohamed


Yedekler: Büşra, Evin, Gözde, Zeynap, İlayda, Gülhanım, Fadime


Teknik Direktör: Nurcan Çelik


Goller: Marlene (dk 25), Müzeyyen (dk. 37)


Sarı kartlar: Marlene, İrem (Adana İdman Yurdu), Telles, İsmigül, Elif (Galatasaray)

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