Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Adana İdman Yurdu: 2 - Galatasaray: 0

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda Adana İdman Yurdu, evinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

Muharrem Gülergin Stadı'nda yağmur altında oynanan karşılaşmada 25. dakikada Marlene'nin attığı gol ile 1-0 öne geçen Adana İdman Yurdu, oyun üstünlüğünü ele aldı. Ev sahibi ekip, maçın 37. dakikasında Müzeyyen'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Müsabakada başka gol olmadı ve Adana İdman Yurdu karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Maç sonunda Adana İdman Yurdu, oyuncuları yönetim ve teknik heyet yağmura rağmen galibiyeti kutladı.

İlk dört maçını kazanan Adana İdman Yurdu, 5. galibiyetini alarak zirveye yerleşti. Galatasaray ise 7 puanla 6. sırada yer aldı.

Stat: Muharrem Gülergin

Hakemler: Kemal Savaş, Necmi Akıncı, Mevlüt Bozok

Adana İdman Yurdu: Angelina, Maureen, Musolo, Marlene (Şefika dk. 65), Vivianne, Reine, Başak, Yekta (Gülsüm dk. 82), İrem Müzeyyen, Hande (Seda dk.76)

Yedekler :Tuğba, Tuana, Tülin, Işıl, Selma

Teknik Direktör: Meryem Özyumşak

Galatasaray: Suda Nur, Telles, Daniel, Yaren, Buse, Andilo, İsmigül, Elif, Elanur, Serpil, Mohamed

Yedekler: Büşra, Evin, Gözde, Zeynap, İlayda, Gülhanım, Fadime

Teknik Direktör: Nurcan Çelik

Goller: Marlene (dk 25), Müzeyyen (dk. 37)

Sarı kartlar: Marlene, İrem (Adana İdman Yurdu), Telles, İsmigül, Elif (Galatasaray)