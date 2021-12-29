Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Adana İdman Yurdu Spor: 4 - Çaykur Rizespor: 3

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'ndaki karşılaşmada Adana İdman Yurdu Spor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 4-3 mağlup etti.

Karşılaşmada 33. dakikada penaltı golüyle 1-0 öne geçen Çaykur Rizespor oyunun üstünlüğünü kazanmak istedi fakat ev sahibi ekip buna izin vermedi. 39. dakikada Musolo'nun attığı gol ile skora denge geldi ve ilk yarı 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Maçın ikinci yarısında ise konuk ekip 75 ve 82. dakikalarda attığı gollerle 3-1 öne geçti. Maç böyle bitecek derken ev sahibi ekip son dakikalarda attığı 3 golle maçtan 4-3 galip ayrıldı. Maç sonu ev sahibi ekipte büyük sevinç yaşandı.

İlk iki maçını kazanan Adana İdman Yurdu Spor, 3. galibiyetini alarak zirvedeki yerini korudu. Çaykur Rizespor ise henüz puanla tanışamadı.

Stat: Muharrem Gülergin Stadı

Hakemler: Ali Emir Yolcu, Elçin Kaba, Mehmet Zekat Yılmaz

Adana İdman Yurdu Spor: Angelina, Maureen, Musolo, Marlene, Vivianne, Reine, Başak, Yekta, İrem (Gülsüm dk. 72), Müzeyyen, Hande

Çaykur Rizespor: Nagihan, Merve, Ayshan, Büşra, Remziye (Rabia dk. 55), Nazlı, Teona, Doris, Büşra, Zehra (Aylin dk. 62), Emine (Suzan dk.78)

Goller: Musolo (dk. 39), Müzeyyen (dk. 87 ve 90+3), Hande (dk. 90+4) (Adana İdman Yurdu Spor), Teona (dk. 33 pen. ve 82 pen.), Ayshan (dk. 75) (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Hande (Adana İdman Yurdu)