Turkcell Kadınlar Süper Ligi: Adana İdman Yurdu: 0 - Hakkarigücü: 0

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda Adana İdman Yurdu, evinde Hakkarigücü ile 0-0 berabere kaldı.

Son 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik alan Adana İdman Yurdu, galibiyet parolası ile çıktığı ligin 8. haftasında art arda 2. beraberliğini aldı. Alınan bu puanlarla Adana İdman Yurdu puanını 17'ye Konuk Hakkarigücü ise 15'e yükseltti.

Stat: Muharrem Gülergin

Hakemler: Emre Nağaç, Abdurrahim Akça, Burhan Başpınar

Adana İdman Yurdu: Angelina, Maureen, Musolo (Şefika dk. 65), Vivianne, Reine, Başak, Şefika, İrem (Tuana dk. 82 ?), Dilek, Esma Kevser, Yekta (Gülsüm dk. 44)

Yedekler: Tuğba, Tülin, Işıl, Seda, Hande

Teknik Direktör: Meryem Özyumşak

Hakkarigücü: Aytaj, Nergiz, Damla, Süheyla (Sümeyye dk. 82 ?), Özlem, Shokhista, Racheal, Adam, Diyan, Melda, Nursel (Nursel dk. 54)

Yedekler: Gülbahar, Hatice, Hayriye

Teknik Direktör: Cemile Timur

Sarı kartlar: Esma Kevser (Adana İdman Yurdu), Diyan (Hakkarigücü)