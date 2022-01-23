Turkcell Kadınlar Süper Ligi: Adana İdman Yurdu: 0 - Hakkarigücü: 0

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu’nda Adana İdman Yurdu, evinde Hakkarigücü ile 0-0 berabere kaldı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda Adana İdman Yurdu, evinde Hakkarigücü ile 0-0 berabere kaldı.
Son 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik alan Adana İdman Yurdu, galibiyet parolası ile çıktığı ligin 8. haftasında art arda 2. beraberliğini aldı. Alınan bu puanlarla Adana İdman Yurdu puanını 17'ye Konuk Hakkarigücü ise 15'e yükseltti.
Stat: Muharrem Gülergin
Hakemler: Emre Nağaç, Abdurrahim Akça, Burhan Başpınar
Adana İdman Yurdu: Angelina, Maureen, Musolo (Şefika dk. 65), Vivianne, Reine, Başak, Şefika, İrem (Tuana dk. 82 ?), Dilek, Esma Kevser, Yekta (Gülsüm dk. 44)
Yedekler: Tuğba, Tülin, Işıl, Seda, Hande
Teknik Direktör: Meryem Özyumşak
Hakkarigücü: Aytaj, Nergiz, Damla, Süheyla (Sümeyye dk. 82 ?), Özlem, Shokhista, Racheal, Adam, Diyan, Melda, Nursel (Nursel dk. 54)
Yedekler: Gülbahar, Hatice, Hayriye
Teknik Direktör: Cemile Timur
Sarı kartlar: Esma Kevser (Adana İdman Yurdu), Diyan (Hakkarigücü)