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Turkcell Kadınlar Süper Ligi: Adana İdman Yurdu: 0 - Hakkarigücü: 0

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu’nda Adana İdman Yurdu, evinde Hakkarigücü ile 0-0 berabere kaldı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda Adana İdman Yurdu, evinde Hakkarigücü ile 0-0 berabere kaldı.


Son 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik alan Adana İdman Yurdu, galibiyet parolası ile çıktığı ligin 8. haftasında art arda 2. beraberliğini aldı. Alınan bu puanlarla Adana İdman Yurdu puanını 17'ye Konuk Hakkarigücü ise 15'e yükseltti.



Stat: Muharrem Gülergin


Hakemler: Emre Nağaç, Abdurrahim Akça, Burhan Başpınar


Adana İdman Yurdu: Angelina, Maureen, Musolo (Şefika dk. 65), Vivianne, Reine, Başak, Şefika, İrem (Tuana dk. 82 ?), Dilek, Esma Kevser, Yekta (Gülsüm dk. 44)


Yedekler: Tuğba, Tülin, Işıl, Seda, Hande


Teknik Direktör: Meryem Özyumşak


Hakkarigücü: Aytaj, Nergiz, Damla, Süheyla (Sümeyye dk. 82 ?), Özlem, Shokhista, Racheal, Adam, Diyan, Melda, Nursel (Nursel dk. 54)


Yedekler: Gülbahar, Hatice, Hayriye


Teknik Direktör: Cemile Timur


Sarı kartlar: Esma Kevser (Adana İdman Yurdu), Diyan (Hakkarigücü)

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