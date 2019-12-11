İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda Adana stantına yoğun ilgi

İç ve dış ticaretin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı’nda Adana stantı yoğun ilgi gördü.

İç ve dış ticaretin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda Adana stantı yoğun ilgi gördü.


Ankara Ticaret Odası Congresium Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açılışını yaptığı fuara 171 kooperatif temsilcisi, kooperatif üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Adana'dan fuarda stant açan S.S.745 Sayılı Kozan Bal Tarım Satış Kooperatifi ile Çukobirlik de ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.


“Kooperatiflerin Küresel Ekonomideki Yeri” temasıyla düzenlenen fuarda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından başarılı bulunan kooperatiflere ve düzenlenen yarışmalarda dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi. Adana Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz de kooperatif alanında yapmış olduğu başarılı çalışmalarından dolayı plaketini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın elinden aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.