Türkiye tarımının nabzı Adana'da atacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Türkiye İstişare Toplantısı, ‘Tarımda Kalkınma' ana temasıyla Adana'da yapılacak.

MÜSİAD Adana Şubesi ev sahipliğinde Sheraton Otel'de yapılacak olan etkinlik, 18 Aralık 2018 tarihinde gerçekleşecek. Saat 09.30'da başlayacak olan organizasyon gün boyu devam edecek.

Türkiye'nin değişik yerlerinden yaklaşık 300 iş adamı ve profesyonel çiftçinin katılacağı toplantının açılış konuşmalarını Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Gıda Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Yaşar Sekizkardeş ve MÜSİAD Adana Şube Başkanı Burhan Kavak yapacak.

İstişare toplantısı kapsamında, ‘Tarım girişimciliği', ‘İnovatif tarım uygulamaları', ‘Tarım 4.0' ve ‘Tarımda Millileştirme' ara başlıkları altında yaklaşık 20 uzman ve yetkili, sunumlarıyla katılımcıları bilgilendirecek.

Gelecek 20 yılın projeksiyonu

MÜSİAD Adana Şube Başkanı Burhan Kavak, Türkiye'nin tarımın önemini gerçek anlamda kavramaya başladığını, ekonomi yönetiminin bu çerçevede başarılı çalışmalar yaptığını ifade ederek, “Gelecek 20 yılda tarımda gerçekleştireceğimiz atılımların projeksiyonu için etkinliğimizin önemli olduğunu düşünüyorum. Zira Tarım 4.0'dan millileştirmeye, inovatif tarım teknolojilerinden sektörde girişimciliğin geliştirilmesine kadar, tarımda yeni dönemin kavramlarını, fırsatları, sorunları ve çözüm önerilerini uzmanlarından dinleyeceğiz” dedi.