Türkiye'de her 5 ölümden biri kanserden

Adana'da birinci sırada erkeklerde akciğer, kadınlarda ise meme kanserinin geldiğine dikkat çeken Adana Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Tanju Altunsu, Türkiye'de her 5 ölümden birinin kanserden olduğuna vurgu yaparak, erken teşhisin ve öncesinde alınacak tedbirlerin önemine değindi.

Adana Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Tanju Altunsu, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle İhlas Haber Ajansı'nda açıklamalarda bulundu.

“Ülkemizde de her 5 ölümden 1'i kanser”

Türkiye'de çeşitli etkinliklerle kanser farkındalığı oluşturmak, erken teşhis açısından halkı bilgilendirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Dr. Tanju Altunsu, “Kanser dünyada ölümler açısından önemli etkenlerden biri. Ülkemizde de her 5 ölümden 1'i kanser nedeniyle oluyor. Yapılan bilimsel çalışmalarda kanserlerin 3'te 1'inin risk faktörlerini ortadan kaldıracak alacağımız tedbirlerdedir. Yaşamımızda oluşturacağımız beslenme, fiziksel aktivite gibi olumlu değişiklikler ile obezitenin engellenmesiyle önlenebileceğini bilimsel olarak ortaya koymaktadır” diye konuştu.

“Sağlık kuruluşlarında taramalarını yaptırabilirler”

Kanseri erken evrede yakalayarak uygun tedavi yöntemleriyle tedavisini yapmanın, yaşamın uzatılması, kanserin ortadan kaldırılması açısından önemli olduğunu ortaya koyduğunu belirten Dr. Altunsu, “Sağlık Bakanlığı da ülkemizde uzun yıllardır kadınlarda meme, rahim ağzı kanseri, erkek ve kadınlarda kolon, kolorektal kanserlere yönelik tarama programlarını yürütmektedir. En sık görülen bu kanser türlerine yönelik belirli aralıklarla Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu Kanser Erken Teşhis Tarama Merkezleri'nde (KETEM) tüm sağlık kuruluşlarında alacakları bilgilendirmeler ile taramalarını yaptırabilirler. Burada önemli olan meme kanseri açısında risk grubunda olan kişilerin 2 yılda bir mamografilerini yaptırmalarını öneriyoruz. Burada aile hekimi aracılığıyla Sağlık Bakanlığının kanser randevu programı çerçevesinde aile hekimleri randevusunu alarak kişiyi yönlendirebilirler. 1. Basamak Sağlık Kuruluşlarından temin edebilecekleri gaitada gizli kan kitleri ile de 50-70 yaş grubundaki kadın-erkek tüm vatandaşlarımız kolon kanserlerine yönelik de taramalarını yaptırabilirler. 30-69 yaş arasındaki kadınlarda rahim ağzı kanserlerine yönelik taramalarını gerek aile sağlığı merkezlerinde HPV DNA yöntemiyle veya smear aldırarak 2 yılda bir yapacakları taramayla da erken dönemde teşhisini koymasını sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.

“Adana'da ilk sırada erkeklerde akciğer, kadınlarda meme kanseri geliyor”

Adana'da kadınlarda ve erkeklerde en sık görülen kanser türleriyle ilgili olarak bilgi veren Altunsu, “İlimizde görülen kanser türleri Türkiye'de görülen türler ile paralel seyretmekte. İlimizde erkeklerde birinci sırada akciğer kanserleri ikinci sırada prostat kanserleri gelmekte. Kadınlarda ise birinci sırada meme kanseri ikinci sırada ise kadın hastalıkları yönünden oluşan kanserler oluşturuyor. Kadınlarda akciğer kanseri beşinci sırada ancak kadınlardaki ve erkeklerdeki akciğer kanseri toplamı da kadınların meme kanseri sayısından fazla. O yüzden kadınlarımız mamografilerini yaptırmaları açısından kendi kendine meme muayenelerini yapmaları son derece önemli” diyerek uyarıda bulundu.