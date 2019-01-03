Türkiye'deki içki analizleri Adana'da yapıldı, sonuçlar ürkütücü

Dr. Turgut Cabaroğlu, son yıllarda legal içki tüketimi azalırken, kaçak üretimin arttığına dikkat çekerek, bu içkilerin içinde bulunan metil alkolün insan sağlığını tehdit ettiğini hatta ölümlere bile neden olduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Turgut Cabaroğlu, Türkiye'nin en kapsamlı ve Türk Akreditasyon Kurumu sertifikasına sahip alkollü içki analiz laboratuvarının Adana'da Çukurova Üniversitesi bünyesinde bulunduğunu ve Türkiye'nin dört bir tarafındaki adli durumlarda alınan numunelerin kendilerine gönderildiğini belirtti.

Alkollü içkiler analiz laboratuvarında bütün ürünlerin parmak izi gibi bileşenlerinin çıkartıldığını, laboratuvarda ayrıca ürünlerin mevzuata uygunlukları, taklit, tağşiş yapılıp yapılmadıkları, insan sağlığına uygun olup olmadıklarının da analizler sonucu ortaya çıktığını söyledi.

“Avrupa Birliği analiz metodlarını uyguluyoruz"

Prof. Dr. Cabaroğlu, alkollü içki analiz laboratuvarının adli hizmet veren bir laboratuvar olduğunu vurgulayarak, “Türkiye'de son yıllarda alkollü içki kaçakçılığı yapılıyor. Taklit ve tağşişli ürünler üretiliyor. Laboratuvarda şarap, rakı, votka, viski, cin ve bira gibi ürünlerin analizleri yapılıyor. Laboratuvarımız akredite bir laboratuvar. Aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığından onaylı bir laboratuvar. Ağırlıklı olarak taklit ve tağşişe uğramış ürünlerle ilgili analizleri burada Avrupa Birliği analiz metotlarına göre yapabiliyoruz” dedi.

“Metil alkolden üretilen kaçak içkiler öldürür”

Kaçak içkilerin toplum sağlığını ve insan sağlığını tehdit eden içkiler olduğunu ifade eden Prof. Dr. Cabaroğlu, “Son yıllardaki analizde de gözlemlediğimiz kadarıyla bunların içinde metil alkol bulunması insan sağlığını tehdit ediyor. Metil alkolden üretilen içkiler öldürür. Belirti olarak baş dönmesi baş ağrısı, baş dönmesi kusma göz bebeklerinde büyüme körlük ve ölüm meydana gelir. Kozmetik alkollerde veya dezenfektan alkollerde içine konulan birtakım denaturant madde var bunlar uzun vade de iç organları tahrip edebilir. Özellikle böbrek ve karaciğere zarara veriyor bu yüzden insan sağlığına zararlıdır” diye konuştu.