Türkiye'nin 4. büyük havalimanında geri sayım başladı

Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın alt ve üstyapı işlerini yürüten Kozuva Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Adana Havalimanı'nın kapanıp kapanmayacağına ilişkin, “Yeni havalimanı hizmete girdikten sonra karar verilecek. 12 bin metrekarelik havalimanı Adana'ya yakışıyorsa kalsın” dedi.

Kozuva Şirketler Grubu tarafından inşaatı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda Adana ve Mersin'den gelen basın mensupları incelemelerde bulundu. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kozuva Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, “Çukurova Havalimanı'nın açıldıktan sonra bölgeye değer katan bir havalimanı olacağını vurgulayarak, “Çukurova Havalimanı Türkiye'nin 4. büyük havalimanı oluyor. Kargoda Türkiye'nin 2. büyük havalimanı oluyor. Adana Havalimanı'nın şuanda toplam hizmet ettiği alan sadece 12 bin metrekare alan. Buda bu bölgeye yakışık almıyor ve gerçekten kaldırmıyor. Bizim havalimanımız normalde 3 etap da yapılması gereken bir havalimanıydı. 1. etabımız 7 milyon yolcuya kadar 60 bin metrekareydi. 2. etap havalimanımız 7 milyon ile 9 milyon yolcuya ulaştığı zaman 85 bin metrekareye çıkıyorduk. 3. etabımız 9 milyondan sonra 107 bin metrekareye çıkıyorduk. Burası ilk açıldığı zaman 5-5,5 milyon bir yolcusu olacaktı. Biz dedik ki etap etap yapmayalım. 12 yıldan beri kanayan bir yara var burada yapmışken hepsini bir anda yapalım. Ve 3 etabı şuanda bir arada yapıyoruz” diye konuştu.

"40 milyon Euro fazla para harcayarak biz 3 etabı da bitirmenin hedefindeyiz"

Bugün yaklaşık 90 bin metrekareye yakın kapalı alanın hazır olduğunu söyleyen Kozuva, “Biz açmaya kalksak burayı 29 Ekim'de açabiliriz. Açmak istemememizin sebebi 3 etabı da aynı anda açmak istiyor olmamızdır. 40 milyon Euro fazla para harcayarak biz 3 etabı da bitirmenin hedefindeyiz. 2022'nin sonuna belki 1 etabını açabiliriz diye düşünüyorum. Buranın komple bitmiş hali 2023 Şubat ayı gibi görünüyor. Burada bin 500 kişi 3 vardiya halinde çalışıyor. İçeride elektrik, havalandırma, yürüyen merdivenler gibi iç tesisat işleri yüzde 80 bitti. İnşaatın da şuan yüzde 82'si bitti. Bakan beyle de görüştük. İlgili firmalar ile de görüşüldü, 2023'ün başında yollar da bitecek. Bir de hızlı trenimiz var biliyorsunuz. O da 1-2 yıl içerisinde tamamlanacak” dedi.

"12 bin metrekarelik havalimanı Adana'ya yakışıyorsa kalsın"

Adana Havalimanıyla ilgili sorulara cevap veren Kozuva, “Orası devletin alacağı bir karar. Ona bir şey deme şansımız yok. Benim şahsıma soruyorsan ben kapanmasını isterim. Neden isterim? Oradaki yolcunun buraya geçmesi için. Sonuç olarak ben burada 25 yıl işletme yapacağım. Ama tabi bu kararı devlet alacak. Sözleşmede böyle bir şey var. Kapanıp kapanmayacağına havalimanı hizmete girdikten sonra karar verilecek. 12 bin metrekarelik havalimanı Adana'ya yakışıyorsa bu bölgeye yakışıyorsa kalsın. Başka şeyler yapılabilir orada. Eğitim uçuşları yapılabilir. Havacılığın merkezi olabilir. Fuarlar düzenlenebilir. Bu bizim vereceğimiz karar değil” şeklinde konuştu.