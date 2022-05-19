Türkiye'nin gençleri Adana'da buluşacak

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Adanalıları 21 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan “Bir Gençlik Şölenine” davet etti.

Kocaispir, “Sayın Cumhurbaşkanımızı Adana'mızda ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah Cumartesi günü 81 ilimizden tüm ilçe, il, üniversite, lise teşkilatlarımız, AK Gençlik'in tüm teşkilat mensupları ile birlikte Adana'mızın ev sahipliğinde muhteşem bir şölene imza atacağız. Gençlerimizi, Adanalı hemşerilerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızla buluşmaya, bu büyük şölende coşkumuza, sevincimize, heyecanımıza ortak olmaya bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle buluşacağı ‘Bir Gençlik Şöleni' etkinliğinde sanatçılar Oğuzhan Koç, Tuğçe Kandemir, Erdem Kınay ve Uğur Işılak da sahne alacak.