Türkiye'nin ilk dijital gastronomi festivali Adana'da yapılacak

Adana Valisi Sülyman Elban, korona virüs salgını sebebiyle Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ni dijital olarak gerçekleştirmeye karar verdiklerini, festival aracılığıyla Adana'nın tarihi, kültürel, gastronomik değerlerini tüm dünyaya tanıtmayı planladıklarını söyledi.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan Uluslararası Adana Lezzet Festivali için yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar Vali Süleyman Elban'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda tüm detaylarıyla ele alındı. Valilik salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, oda başkanları ile festival yürütme kurulu üyeleri katıldı.

Tüm dünyada ve Türkiye'de etkili olan korona virüs salgını sebebiyle bu sene dijital olarak gerçekleştirilmesi planlanan ve “Türkiye'nin İlk Dijital Gastronomi Festivali” olma özelliğine sahip olan festivalle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda konuşma yapan Vali Elban, korona virüs salgını sebebiyle festivali dijital olarak gerçekleştirmeye karar verdiklerini ifade edip bir marka haline gelen festival aracılığıyla Adana'nın tarihi, kültürel, gastronomik değerlerini tüm dünyaya tanıtmayı planladıklarını belirtti.

Pandemi sebebiyle bu yıl dijital olarak gerçekleştirilecek olan festivalde tüm kitle iletişim araçlarının kullanılacağını ve festivalin bu sene farklı bir boyutta olacağını kaydeden Vali Elban, “Lezzet Festivalimizde sembolik olarak sahne, platform kurulacak. Programlar bu alanlarda gerçekleştirilecek; ancak vatandaşlarımız pandemi sebebiyle bu alanlarda olamayacak. Yine şehir dışından gelen misafirlerimiz ağırlanacak. Festival sırasında, Master Chef Türkiye adlı televizyon programının bir bölümünün çekimi ilimizde gerçekleştirilecek ve ekip ilimizi, yöresel lezzetlerimizi tanıtacak. Yine birçok ünlü şefi, kentimizde ağırlayacak, birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapacağız; ancak geçen senelerden tek farkı, bu sene maalesef alanlarda sergilenen toplu yemek görüntülerimiz olamayacak. Festivalimizin dördüncüsünü pandemi kuralları doğrultusunda olabildiğince coşkulu bir şekilde düzenleyeceğiz. Etkinliklerimizin, yerel ve ulusal medya ile sosyal medyada yaygın bir şekilde yer alacağına inanıyoruz” dedi.

Toplantı, festivale yönelik çalışmaların detaylı bir şekilde değerlendirilmesinin ardından görüş ve önerilerin dile getirilmesiyle sürdü.