Türkiye'nin ilk Uluslararası Tenis Akademisi Adana'da kuruluyor

Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) Milano'daki tenis akademisi ile partnerlik anlaşması yaparak, Türkiye'nin ilk Uluslararası Tenis Akademisi'ni Adana'ya kurmanın çalışmalarını gerçekleştiriyor.

ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin, Adanalı milli tenisçi İpek Soylu'nun babası Yönetim Kurulu Üyesi Sermet Soylu ve kendisi de altyapıdan gelen eski bir performans tenisçisi olan ATDSK Yönetim Kurulu Üyesi Tenis Kaptanı Özkan Çetin'in aylar süren araştırma ve görüşmeleri sonunda Avrupa'nın büyük tenis kulüplerinden biri olan Vavassori Tenis Academy ile partnerlik kurulması gündeme geldi. İtalya'da aylar süren araştırmalar ve istişarelerin ardından akademinin yöneticisi Renato Vavassori ve Başantrenör Mauro Pezzi Adana'ya davet edildi. ATDSK'da 5-16 yaştaki tüm yaş gruplarının antrenmanlarını inceleyen İtalyan tenisçiler, tenisçilerle birebir antrenman yaptılar, kulüp antrenörleriyle de toplantı gerçekleştirdiler, antrenör ve kulüp yönetimiyle uluslararası seviyede tenisçiler yetiştirmek için önerilerini paylaştılar.

3 günlük programın ardından ülkelerine dönen tenisçiler, izlenimlerini raporlaştırıp, ATDSK yönetimiyle paylaşacak, ardından Adana-Milano hattında tenis partnerliği kurulup, Türkiye'de ilk kez uluslararası bir düzeyde tenis akademisinin Adana'da ATDSK bünyesinde hayata geçirilmesi için girişimler yapılacak. Yaptıkları incelemelerde özellikle ATDSK'nın fiziki şartlarını yeterli bulan İtalyan tenisçiler ise sporcu yetiştirilmesine yönelik projenin kendilerini de heyecanlandırdığını, bu konuda gereken desteği vereceklerini kaydetti.

Türkiye'ye örnek olacak projeyi Adana'da hayata geçirecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Başkan Ali Refah Keskin, “Kulübümüzün fiziki şartları çok iyi, fitness koçumuz, antrenörlerimizle en iyi şekilde tenisçi yetiştirmeye yönelik bütün şartları sağladık. Minimum 3 yıllık uluslararası akademi projemizde hedef tenisi teknik olarak daha iyi seviyelere çıkarmak, tenisi dünya çapında ilerletmek, çok iyi sporcular yetiştirmektir” dedi.

Milano'daki akademi ile tenis partnerliği yaparak, Adana'da Türkiye'nin ilk uluslararası tenis akademisini kurmak istediklerini ifade eden Keskin, “Erasmus modelini de uygulayarak, yetiştirdiğimiz sporcularımızı belli dönemlerde yurtdışına göndermek, oralarda da tenis eğitimi almalarını sağlamak, oradan head coach seviyesindeki çeşitli antrenörleri de kulübümüze getirerek, üçer, altışar aylık programlarla sporcularımızın, hocalarımızın eğitimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Tenis eğitiminde kaliteyi bulmak için yönümüzü Avrupa'ya, dünya tenisine çevirdik. Çok iddialı bu projenin altından kalkacak yapıya sahibiz. Bu proje hayat bulduktan sonra Adana'dan dünya çapında tenisçiler çıkaracak, kentimiz ve ülkemizin tanıtımına da katkı sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.