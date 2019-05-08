Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "Türkiye'nin Kalbine Yolculuk" projesi kapsamında 41 dezavantajlı lise öğrencisini Ankara'ya götürerek Anıtkabir'i gezdirdi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği olarak sosyal ve kültürel projeler kapsamında öğrencilere, özellikle 14-18 yaş grubuna, terör ve terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri hakkında bilgilendirme yapılarak sosyal kültürel faaliyetleri desteklemek amacıyla Adana Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa hareket edilerek liselerde eğitim gören risk grubu içinde bulunan, ekonomik ve sosyal faktörlerden dolayı yaşadığı mahallenin, çevrenin dışına çıkamamış, farklı kültürlerle etkileşim halinde olamamış öğrencilerin farklı kültür ve fikirlerin farkına varması, o fikirlere saygı duyması, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının ve devlete olan bağın güçlenmesi amacıyla "Türkiye'nin Kalbine Yolculuk" projesi hazırladı. Bu proje kapsamında Barbaros Anadolu Lisesi ile Vali Ziya Paşa Anadolu Lisesinden seçilen toplamda 41 öğrenci, Ankara'ya götürülerek Anıtkabir, Anıtkabir Atatürk Müzesi, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Eski TBMM, MTA Tabiat ve Tarih Müzesi ile Aquavega Akvaryumu gezdirildi.

Yapılan bu gezilerin amacının öğrencileri terör örgütleri hakkında bilgilendirerek, terör örgütlerinin yapmış oldukları olumsuz propagandaların asılsız olduğunun gösterilmesi; gençlerin içinde bulundukları olumsuz ortamdan uzaklaşmaları sağlanarak yeni ilgi alanlarının oluşmasına destek olunması ile birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmek olduğu bildirildi.