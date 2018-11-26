Türkmenbaşı Bulvarı otoyola akıllı kavşakla bağlanıyor

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin, Türkmenbaşı, Mavi ve Ali Bozdoğanoğlu bulvarlarının kesişimindeki 50 metrelik sulama kanalı köprüsünün 100 metreye genişletilmesi ve yeni akıllı kavşak çalışması şekillenmeye başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Ramazan Akyürek, kent içi ulaşımı dört yönde rahatlatacak ve otoyola geçişi kolaylaştıracak proje kapsamında Mavi Bulvar üzerindeki köprü genişletme çalışmalarını yerinde denetleyerek, dev beton kirişlerin montajını bir süre izledi. Sulama kanalı üzerindeki 50 metre genişliğindeki köprünün 100 metreye çıkarılması ve yeni akıllı kavşağın ortaya çıkması için hazırlanan dev krişlerin imalatı sanayi tesisinde tamamlanıp, tırlarla şantiye sahasına getirildi. Beton krişler, vinçler yardımıyla sulama kanalının üzerindeki köprüye eklendi.

Akyürek, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun şehir içi bağlantılarını sayısını arttırılıp, doğu-batı yönünde çevre yolu özelliğini güçlendirmek amacıyla Türkmenbaşı Bulvarı - Otoyol Bağlantı Yolları Projesi'ni uygulamaya koyduklarını belirtti. Akyürek, söz konusu otoyol bağlantısınının Türkmenbaşı, Mavi, Ali Bozdoğanoğlu, Bülent Ecevit, Himli Kürklü, İsmet Atlı ve Aliya İzzet Begoviç bulvarlarına geçiş vereceğini ve yeni yerleşimlerin yoğun olduğu bölgede büyük rahatlama getireceğini vurguladı.

Mersin ve Ceyhan yönünden giriş-çıkış

Ramazan Akyürek, “Karayolları Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde yürüttüğümüz Türkmenbaşı Bulvarı -Otoyol Bağlantı Yolları Projemiz, Mersin ve Ceyhan yönünden sürücülere giriş ve çıkış imkanı sunacak. Bu haliyle hem yakın çevresindeki mahallelerde yaşayan vatandaşlarımız ulaşım kolaylığına kavuşacak, hem de kentimizin diğer ana arterlerindeki trafik yükü hafifleyecek. Hemşehrilerimize çok yönlü, güvenli ve konforlu bir ulaşım güzergahını kazandırmış olacağız” diye konuştu.