Türkmenbaşı'nda asfalt kaplama, yapım ve yenileme çalışması

Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Türkmenbaşı Bulvarı'nın Mavi Buvar ve Hilmi Kürklü Bulvarı'yla kesiştiği bölümü kapsayan otoban bağlantı yolunda asfalt kaplama, yapım ve yenileme çalışmasını yeniden başlattı.

Türkmenbaşı anayol üzerinde 2 bin 500 metre, Mavi Bulvar'da 1250 metre, Bülent Ecevit Bulvarı'nda da 450 metrelik asfalt kaplama, yapım ve yenileme çalışmasını sürdüren ekipler, 4 adet otoban bağlantı kolunda da toplamda 2 bin 800 metrelik çalışma gerçekleştiriyor.

Çalışmaları denetleyen ve inceleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adanalıya hizmete her kulvarda devam edildiğini söyledi. Karalar, “Türkmenbaşı hayli önce başlanılan ama bitirilemeyen bir projeydi. Müteahhit uzun süre ödeme alamadığı için işleri durdurmuştu. Burası çok hassas bir nokta. Hemşehrilerimiz tozdan, topraktan mağdur oluyor. Müteahhit ödeme alamamasına rağmen bizim ricamızı kırmadı. Başladılar ve Adana'nın en güzel noktasındaki çalışmaları bitirecekler. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.