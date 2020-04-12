Turşu bidonundan sincap çıktı

Adana'nın Kozan ilçesinde durdurulan bir araçta turşu bidonlarına saklanmış sincap yavrusu çıktı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yol kontrolünde durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Araçtaki turşu bidonları polisin dikkatinden kaçmadı. Bidonları açan polisler yaprakların içine gizlenmiş 5 adet yavru ile birlikte toplam 6 adet sincap ele geçirdi.

Sincaplar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, araç sahibi hakkında işlem başlatıldı.