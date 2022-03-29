Turunç toplarken otomobil çarpan 3 kadının cenazesi alındı

Adana'da yolda turunç toplarken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 3 kadının cenazesi otopsinin ardından teslim alındı. Ölen annesi ve teyzesinin ardından Hüseyin'in ağıtları ise yürekleri dağladı.

Kaza, dün akşam merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Özler Büyükmazı (44), kardeşi Nilüfer Kanat (41) ve kuzenleri Birsen Sonkur (52) ile birlikte refüjde bulunan ağaçlardan turunç toplamaya başladı. Bu sırada Muhittin K. (23), kullandığı 01 ERH 65 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje çıkarak kadınlara çarptı. Çarpanın etkisiyle kadınlar yolun diğer şeridine savruldu. Karşı taraftan gelen Serkan D.'nin (26), kullandığı 06 BMV 149 plakalı otomobil yola savrulan kadınlardan birine çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Özler ve Nilüfer isimli abla kardeşin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Birsen Sonkur ise kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Araç sürücüleri gözaltına alınırken kadınların cansız bedenleri ise otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sabah saatlerinde yapılan otopsinin ardından aynı aileden 3 kadının cenazesi yakınları tarafından alındı.

Bu sırada Özler Büyükmazı'nın Hüseyin ve Mustafa isimli oğulları uzun süre gözyaşı döktü. Nilüfer Kanat'ın ise küçük oğlu Ayaz'ı ise diğer aile büyükleri sakinleştirdi. Ölen annesi ve teyzesinin ardından Hüseyin, cenaze aracına vurarak, ‘Birisi annem, diğeri anne yarısı. Nasıl dayanacağım ben. Bunu yapanı öldüreceğim. Meleğim, ben sensiz ne yapacağım. Gidiyor Allah'ım ne yapacağım ben' diyerek ağladı.

3 kadının cenazesinin Karataş ilçesine bağlı Tuzla Mahallesi'nde öğle namazına müteakip toprağa verileceği öğrenildi.