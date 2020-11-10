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Turuncu Beyazlılar Derneği'nden Lösev'e 1954 TL bağış

Turuncu Beyazlılar Derneği, Lösemili Çocuklar Vakfı (Lösev) Adana Şubesine 1954 TL bağışta bulundu.


Dernek Başkanı Av. Şevket Can Sıçramaz, yönetim kurulu üyeleri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası sebebiyle Lösev Adana Şubesini ziyaret etti. Sıçramaz, löseminin eskisi gibi çaresiz bir hastalık olmadığını ve tedavisinin mümkün olduğunu ancak bu tedavinin maddi olarak hasta ailelerini oldukça zorladığını söyledi.


Başkan Sıçramaz, Adanaspor'un kuruluş yılının sembolik anlamını ifade edecek şekilde Lösev'e 1954 TL bağışta bulundu. Lösemili çocukların belli günlerde değil her zaman desteğe ihtiyacı olduğunu belirten Sıçramaz, bu desteğe her zaman hazır olduklarını ifade etti.

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