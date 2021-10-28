Tutuklanan milli eğitim müdürü 1 kilo altınla yakalanmış

Adana'da ihalelerde yolsuzluk yapıp devleti 60 milyon lira zarara uğrattığı öne iddiasıyla tutuklanan 8 kişiden biri olan Adana Eski Milli Eğitim Müdürü Veysel D.'nin polisten kaçarken 1 kilo altınla yakalandığı ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açtığı ihalelere fesat karıştırıldığını ve devletin yaklaşık 60 milyon TL zarara uğratıldığını belirledi. Ekipler, savcılıktan alınan izinle belirlenen adreslere 14 Ekim'de şafak vakti eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, aralarında çetenin liderliğini yaptığı öne sürülen Tevfik Taştimur, görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ile açığa alınan yardımcıları ve kamu müteahhitlerinin bulunduğu 200'e yakın şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden bir kısmı serbest bırakılırken, 87 kişi ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 21'i savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı. Mahkemeye çıkarılan 66 kişiden aralarında İl Milli Eğitim Müdürü Veysel D., yardımcısı Kazım B., şube müdürü Kemal B., müteahhit Tevfik T.'nin de bulunduğu 8 kişi tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaya göre, operasyondan bir gün önce görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü Veysel D., ihaleyi tanıdığı kişilere vererek elde ettiği parayla aldığı 1 kilo altınla Muş'a kaçmak istedi. Ancak Adana polisi, zanlıyı takip edip otoyolda yakaladı. Otomobilde yapılan aramada çanta içinde 1 kilo altın ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 okul müdürünün, görev yaptıkları okul binalarının güçlendirilmesi ve çatı onarımı gibi işler için ödenek istediği, anlaştıkları inşaat mühendisleriyle birlikte sahte fatura düzenlenerek hayali işlerden yüklü miktarda vurgun yaptıkları da ortaya çıktı. Şüphelilerin bu yöntemle bir okuldan yaklaşık 700-800 bin TL haksız kazanç elde ettikleri kaydedildi. En ufak bir depremde yıkılma tehlikesi olduğu için güçlendirilmesi gereken okulların olduğu ancak bu okulların güçlendirilmiş gibi gösterilip paraların paylaşıldığı da ortaya çıktı.