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Tütüneker: “Takım, antrenmanı oyuna yansıttı”

TFF 1.

Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, Bursaspor maçının ardından, “Antrenmanda neyse onu buraya yansıttılar. Şampiyonluk yolunda çok daha yolumuz var” dedi.


TFF. 1. Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor, evinde Bursaspor'u 4-1 yendi. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, “Çocuklar inanılmaz çalıştı. 10 gündür bunun üzerinde duruyorduk. Futbolda üçüncü bölge çok önemli benim açımdan. Bu açıdan takımımı tebrik etmek istiyorum. Antrenmanda neyse onu buraya yansıttılar. Şampiyonluk yolunda çok daha yolumuz var. Yeter ki bizim mantalitemize uyarlarsa biz daha da üzerine koyarız diye düşünüyorum. Her maç farklı bir pozisyona sebep ama takım şuanda istediklerimizi yapmaya çalışıyor. Harfiyen birinci, ikinci ve üçüncü bölgeye önem veriyor. Top yüzdemiz arttı. İkinci yarı gollerden sonra içeri çekildik ama ona da müsaade ediyorum. Daha ileriye gideceğiz” diye konuştu.

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