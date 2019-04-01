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Üç aracın karıştığı kaza kamerada

Adana’nın Kozan ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Şevkiye Mahallesi, Adana Caddesi Orman İşletmesi önünde meydana geldi. Kozan'dan Adana istikametine giden Tansel Ulaşan idaresindeki 01 EFF 44 plakalı otomobil yola aniden çıkan Cahit Andırın yönetimindeki 06 S 1433 plakalı otomobile ardından karşı yönden gelen Eyüp Şahin'in kullandığı 34 ADF 658 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası 06 S 1433 plakalı otomobilin sürücüsü Cahit Andırın yaralandı. Yaralı otomobil sürücüsü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

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