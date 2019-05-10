Üç boyutlu kağıt rölyefler sergilendi

Sergi ve çalışmalar hakkında bilgi veren Zerrin İncefikir, 90 rölyeften 40'ının kendisine ait olduğunu, diğerlerini ise öğrencilerinin yaptığını söyledi. İncefikir, 3 boyutlu kağıt rölyeflerin özel kağıtlara basılmış resimlerin kullanmasının ustalık isteyen bir bıçakla tek tek kesilerek katmanlar halinde üst üste konulmasıyla yapıldığını belirtti.

En az 2 hafta sürüyor

Yaklaşık 6 yıldır Halk Eğitim Merkezlerinde el sanatları öğretmenliği yaptığını, 2 yıldır ise 3 boyutlu kağıt rölyef çalışmalarına yoğunlaştığını belirten Zerrin İncefikir, “Kendi çalışmalarım ve öğrencilerimin eserlerini Adanalılarla buluşturmak için böyle bir sergi açtık. Sergimi, annem Gülşen Bıldırcın'ın anısına düzenledim” dedi.

İncefikir, bir rölyefin en az 2 haftada hazırlanabildiğini vurguladı.