Üç otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Şevkiye Mahallesi Remzi Oğuz Arık Bulvarı, Çetinler Kantarı kavşağında meydana geldi. Şafak Hallı'nın kullandığı 01 Y 9108 plakalı otomobil kavşakta önce Enes Tamur yönetimindeki 01 Y 5620 plakalı otomobile ardından Ali Ünlüoğlu'nun idaresindeki 01 RY 533 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle şoförlerden Ali Ünlüoğlu yaralandı. Yaralı otomobil sürücüsü olay yerine çağrılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kontrollü olarak kapatılırken kazada üç otomobilde maddi hasar oluştu. Diğer otomobillerin sürücüleri kazayı hafif sıyrıklarla atlattılar.