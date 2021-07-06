Uçar: "Belediyeyi yönetmek için dahi olmanıza gerek yok"

Seyhan Belediyesi'nin MHP'li Meclis Üyesi Şehmus Uçar, belediyeyi yönetmek için dahi olmaya gerek olmadığını ifade ederek, "Yeter ki işi bilen insanları bir araya getirin, bunların uyumlu bir şekilde çalışmalarını sağlayın" dedi.

Temmuz ayı çalışmalarına Başkan Akif Kemal Akay başkanlığında başlayan Seyhan Belediye Meclisinde gündem dışı konuşan MHP'li Grup Başkanvekili Şehmus Uçar, ”Büyükşehir Belediyesi ile nüfusu 100 binin üzerinde olan belediyeler kadınlar ve çocuklar için konut evi açmak zorundadır. Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve açtırabilir. Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek lazım. Arsada konut üretmek, biz Seyhan Belediyesi olarak arsa üretmekten vazgeçtik. Ellerindeki arsalara sahip çıkmalarını istiyoruz. Ellerinde ne kadar arsa var, onu bilmelerini istiyoruz ve ne yazık ki kendi belediyesine ait olan arsaları veya gayrimenkulleri bilmeyen bir belediye yönetimi Seyhan'a ne verebilir takdirini siz değerli belediye meclis üyelerine bırakmak istiyorum” dedi.

Daha önceki dönemde yapılan, ancak faaliyete geçilemeyen bazı projeler olduğunu söyleyen Uçar şöyle devam etti:

"Bunlardan bazıları, Yeşilyurt Kapalı Semt Pazarı, Hanedan Kültür Merkezi, işçi konutları, katlı otoparklar, taziye evlerinin bir kısmı, yeraltı çöp konteynırı. Baktığınız zaman Hanedan Kültür Merkezi'ne ciddi manada bir para harcandı, kaderine terk edilmiş. Her hangi bir işlevsel faaliyet kazandırılamamış. Yeşilyurt Kapalı Semt Pazarı projesine baktığımızda, pazarcıların dahi içine girmek istemediği, Seyhan Belediyesi Meclis Yönetiminin ne amaçla kullanacağına karar veremediği bir proje. Yeraltı çöp konteynırlarına harcanan 20 milyon lira civarında bir paranın nasıl heba edildiği bugünkü yönetim tarafından açık bir şekilde gözler önüne serilmiş durumda. Ne buraların temizliği yapılıyor, ne bakımı yapılıyor ve Büyükşehir'in yetkisinde olmasına rağmen burayla ilgili sinekle mücadele dahi yapılamıyor."

Uçar daha sonra şunları kaydetti:

"Belediyeyi yönetmek için dahi olmanıza gerek yok. Yeter ki işi bilen insanları bir araya getirin, bunların uyumlu bir şekilde çalışmalarını sağlayın, dışarıda da muhtarlarımızdan, dernek başkanlarından, dernek yönetiminden, odalardan görüş alın. Bu görüşler doğrultusunda hareket ettiğinizde ortaya bir eser çıkar, ortaya bir başarı çıkar ve dolayısıyla Seyhan Belediyesi de başarılı olmuş olur.”