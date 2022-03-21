Üçlü priz yangın çıkarttı, ev alevlere teslim oldu

Adana'da 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede üçlü prizden yangın çıktı. Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 5 katlı apartmanın en üst katında bulunan daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bir anda büyüyen yangında ev alevlere teslim oldu. İtfaiyenin 30 dakikalık müdahalesinin ardından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında dairede kimsenin bulunmaması ise can kaybının önüne geçti.

Çevrede toplanan kalabalık ise itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini merakla izledi. İtfaiye erleri evin içerisinde yaptığı incelemede yangının üçlü prizden çıktığını belirledi.