Çukurova Belediyesi'nin 2,5 yıl önce başladığı ücretsiz semt pazarı servisi uygulaması pazar alışverişine çıkan vatandaşları memnun ediyor. Kışın soğukta, yazın kavurucu sıcaklarında pazar alışverişlerinin zorlaştığını belirten vatandaşlar, uygulamadan dolayı Başkan Soner Çetin'e teşekkür etti.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 2017 yılının ocak ayında semt pazarlarına ücretsiz servis uygulaması başlatmıştı. Vatandaşların kışın soğukta, yazın da kavurucu sıcakta rahatlıkla pazar alış verişini yapması için başlatılan uygulama geçen zaman içerisinde daha da yaygınlaştırıldı.

Ücretsiz semt pazarı servisi uygulaması ile belirli saatlerde vatandaşlar evlerinin önünden alınıp, pazar alış verişi bittikten sonra da yine evlerine bırakılıyor. Uygulamadan oldukça memnun olduğunu ifade eden Çukurovalılar, “Başkanımız Soner Çetin'e bizleri düşündüğü için çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bazen semt pazarına gelip gitmek oldukça zor oluyor. Ama bu uygulama ile rahatlıkla pazar alış verişlerimizi yapabiliyoruz” diye konuştular.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de, belediyenin görevinin halkın hayatını kolaylaştırmak olduğunu belirterek, “Yaptığımız uygulama sosyal belediyecilik anlayışının bir sonucudur. Belediye vatandaşın doğumun ölümüne kadar yanında olmalı. Bu anlayışla hareket ediyor ve her zaman Çukurovalıların yanında yer alıyoruz. Çünkü vatandaşlarımız pazar alış verişi yaptıktan sonra evlerine gitmekte zorlanabiliyorlar. Biz de onlara yardımcı oluyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışı ile başlattığımız farklı uygulamaları da hayata geçireceğiz” dedi.