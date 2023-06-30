İhlas Haber Ajansı

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Uçurumda mahsur kalan şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Adana’da uçurumda mahsur kalan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Adana'da uçurumda mahsur kalan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, olay, Kurttepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde yoldan geçen vatandaşlar uçurum tarafında bir kişinin hareketsiz yattığını görünce polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler şahsı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri önce şahısın yaşayıp yaşamadığını öğrenmek için onu konuşturmaya çalıştı. Uçurumda yatan şahıs su istediğini söyledi. Bir süre sonra ekipler şahsı mahsur kaldığı yerden kurtarıp sağlık ekiplerine verdi. Şahsın geceden bu yana uçurumda mahsur kaldığı öğrenildi. Hastaneye götürülen şahsın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

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