Ucuz baklavada ‘yer fıstığı' oyunu

Adana'da baklava ustaları, ucuz baklavalara konulan katkı maddeli ve gıda boyalı yer fıstığına karşı uyardı. Ayrıca ustalar, baklavada kullanılan kalitesiz yağın zehirlenmelere yol açabileceğini belirtti.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, baklavacıları da tatlı telaş sardı. Bayrama ikramlık baklava düşünenlerin tepsi tepsi siparişleri gelirken, baklava ustaları ise merdiven altı diye tabir edilen ucuz baklavadaki oyunlara dikkat çekti. 3 kilo 300 gramlık bir tepsi fıstıklı baklava bin lirayı bulurken, cevizlisi ise 500-600 lira civarında satılıyor. Şerbetiyle birlikte fokurdayan baklavalar insanın iştahını kabartırken, merdiven altı diye tabir edilen ucuz baklavalardaki hileleri ise ustalar anlattı.

Fıstıklı baklavadaki oyunların insanın cebine hitap ettiğini ancak ağız tadını ve insan sağlığını da olumsuz etkilediğini belirten ustalar, Antep fıstığı yerine gıda boyası ile boyanmış yer fıstığı konulduğunu söyledi. Ayrıca baklavada kullanılan kalitesiz yağın mide rahatsızlıklarına neden olduğu hatta zehirlenmelere yol açabildiğini ifade etti.

“Gıda boyalı yer fıstığı kullanıyorlar”

İhlas Haber Ajansı'na konuşan işletme sahibi Can Delibalta, bayram öncesi onlarca tepsi tatlı siparişi aldıklarını söyledi. Delibalta, “Siparişlerimizi almaya başladık. Çok şükür yoğunluğumuz var. Baklava her yerde satılıyor. Zaten kaliteli mal ücretinden bellidir. Bazı işletmeler yer fıstığını artık makinede öğütüyorlar ve gıda boyası ile boyayıp kullanıyorlar. Vatandaşın bunu anlaması zor. İnsanlar tatlıyı bildikleri, beğendikleri yerden almalılar. Baklava fiyatları da belli. 150 liralık baklavada var, 500 liralık baklava da var” diye konuştu.

“Kalitesiz yağ mideyi rahatsız ediyor”

‘Bayramda ağzınızın tadı kaçmaması için ucuz baklava almayın' diye uyaran Delibalta, “Bayramda ağzınızın tadını kaçırmamak için sürekli baklava aldığınız yerlerden alın. Baklavanın birinci maddesi hamuru, diğer maddesi yağıdır. Kalitesiz yağ kullanmak mide rahatsızlıklarına yol açar ve zehirlenmeye neden olur. İyi bir baklava ortaya çıkartmak için kaliteden kaçınılmaması gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Vatandaş kötü baklavayı tam anlamaz”

Baklava ustası Orhan Çetin de, “İyi bir baklavanın en püf noktası hamurun inceliği, iyi bir yağ kullanmak ve kaliteli Antep fıstığı kullanmaktır. Hileli baklava yoktur. Malzemeden çalınan baklava vardır. Vatandaş kötü baklavayı tam anlamaz. Bunu işin içinde olanlar anlar. Müşteriye 2 günlük baklavayı yeni diye verseniz de size inanıyorsa eğer alır. O nedenle bilindik, kaliteli yerlerden baklava almak gerekir” dedi.