Ucuz sebzeyi Türkiye'ye Adana yedirecek

Ş.'nin yatırımlarından biri olan serayı Adana'da kuracağı müjdesini verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ‘Tarımda Milli Birlik Projesi' kapsamında açıkladığı proje kapsamında Sera A.Ş.'ye 2 bin hektar arazi tahsis edilecek. Proje ile orta vadede Türkiye'de örtü altı sera üretiminin yüzde 25'inin söz konusu yatırımlarla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, iş dünyası temsilcileri ve kurumların ödüllendirildiği bu yıl 7'incisi gerçekleştirilecek Lokomotif Ödül Töreni hazırlıkları kapsamında Refleks Gazetesi İmtiyaz Sahibi Esra Özden'i kabulünde Adana'da kurulacak seranın yerini belirlediklerini vurgulayarak,"Şehrimizde yapılacak yatırımla Türkiye daha ekonomik meyve sebze ile tanışırken yüzlerce kişiye istihdam sağlayacağız” dedi.

Adana'nın tarımda yeni bir döneme girmesi gerektiğini ve bu yönde çaba sarf ettiklerini belirten Vali Mahmut Demirtaş, “Göreve geldiğimde bu bereketli topraklarda en katma değeri yüksek tarımsal ürün hangisiyse o yetiştirilmeli demiştim. Örneğin bu çerçevede serada muz üretimi üzerine yoğunlaştık. Bugün birçok seramızda inanılmaz lezzette ve kalitede muz üretimimiz başladı. Bu çalışmalara katma değeri yüksek diğer tarımsal ürünlerde de devam edeceğiz. Adana'nın tarım alanında bileğini bükebilecek dünya şehri yok. O zaman bu avantajımızı, rekabet üstünlüğümüzü kazanca dönüştüreceğiz” dedi.