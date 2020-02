Uğur Tütüneker: “Bursaspor maçını 3 puanla tamamlamak istiyoruz”

Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Teknik Direktör Uğur Tütüneker, “Bu hafta en önemli hafta bizim için. Bursaspor maçını öyle veya böyle 3 puanla tamamlamak istiyoruz” dedi.

Adana Demirspor, ligin 22'nci haftasında Pazar günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı. İlk olarak ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan ekip, daha sonra düz koşu yaptı. Futbolcular çeşitli pas organizasyonları ve şut çalışması da yaparken antrenman taktik çalışmalarıyla sona erdi.

“Bu hafta en önemli hafta”

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, 4-1 kazandıkları Adanaspor derbisinin kendilerine moral kattığını ancak şu anda Bursaspor maçına odaklandıklarını vurgulayarak, “Derbi maçımızı kazandık. Her anlamda taraftarlarımız bize sağ olsun inanılmaz destek verdiler. Her hafta maçımız oynanacak. Bu hafta en önemli hafta bizim için. Bursa'ya gidiyoruz ve dediğim gibi biz her maça galip gelmek için çıkıyoruz ama beraberlik olur, başka bir şey olur onu bilemem. Biz yine iyi oyunumuzu devam ettirmek istiyoruz. Onun için de Bursaspor maçında herkes sahada olacak” dedi.

“Yerini dolduracak oyuncular var”

Kart cezalısı olduğu için Bursaspor maçında oynamayacak olan Hamidou Traore hakkında da konuşan Tütüneker, “Biz transferleri zaten bu nedenle yapıyoruz. Birisi yok ama onu yerini dolduracak oyuncular var. Herkes yüzde 100 konsantrasyonla olduğu için herkesin katkısı olacak bu takım için. Traore yerine elimizde ne varsa onunla oynayacağız. Buna yapacak bir şey yok. 24 futbolcu var. Herkesin konsantrasyonu Adana Demirspor'a vermesi lazım. Herkesin formda olup bu mücadeleyi hep beraber vermemiz gerek” ifadelerini kullandı.

“Pozisyonlara gireceğiz”

Ligde kalan 13 maça toplu olarak değil tek tek baktıklarını vurgulayan Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, şunları kaydetti:

“Biz tamamen şuanda Bursaspor'a konsantrasyonumuzu sağlamamız lazım ve öyle de yapıyoruz. Biz tek tek bakıyoruz. Bu hafta Bursaspor. Ondan sonra kim geliyor bizi ilgilendirmiyor şuanda. Biz Bursaspor maçını öyle veya böyle 3 puanla tamamlamak istiyoruz. Maçtan sonra ne çıkar göreceğiz. Bizim iyi oyunumuzla ve bu kadar pozisyonla iyi bir şeyler çıkacağını umuyorum. Orada da pozisyonlara gireceğimizi biliyorum. Takımımız o konuda da çalışıyor. İnşallah daha çok gol atarız ama önemli olan her maçı kazanmak.”