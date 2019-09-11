Uğur Tütüneker: "Hedefimiz Süper Lig"

Lig ekiplerinden Adana Demirspor, hafta sonu Adanaspor ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde takımın başına getirilen teknik direktör Uğur Tütüneker, derbinin önemini bildiklerini ve hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi.

Yıllardır süren ezeli rekabette yeni bir sayfa daha açılıyor. Adana Demirspor ve Adanaspor 60'ıncı kez karşı karşıya gelecek. İki takım da derbi için hazırlıklarına tam gaz devam ederken Adana Demirspor'da teknik direktörlük görevini, Ümit Özat ile yolların ayrılmasından sonra devralan Uğur Tütüneker, takımını ilk derbisine hazırlıyor. Takıma katıldığı günden bu yana kendi oyun mentalitesini oturtmak istediğini ve düşündükleri, sahada iyi oyun oynayan bir Adana Demirspor seyredileceğini aktaran Tütüneker, "Bu derbinin önemini çok iyi biliyoruz ona göre hazırlanıyoruz, inşallah bu derbiyi kazanıp moral olarak yükselişe geçeceğiz. İnşallah bu takımı bu sene bir üst lige çıkaracağız. Tabi ki hedefimiz süper lig" ifadelerini kullandı.

Sakatlıkların kadro kurmakta kendilerini sıkıntıya soktuğunu belirten Tütüneker, sakat oyuncuların takıma katılmasıyla daha iyi bir tablo ortaya çıkacağını söyledi. Eldeki mevcut kadroyla en iyisini yapmayı hedeflediklerini ve galibiyeti elde etmek istediklerini vurgulayan Tütüneker, her takımın sıkıntılı dönemlerinin olabileceğini belirtirken, sonucun en iyisi olması için çalıştıklarını aktardı.

"Taraftarımıza çok ihtiyacımız var"

Takıma yeni katılan santrfor Stokes hakkında da konuşan Tütüneker, Stokes ile ilk defa çalışacaklarını söyledi. İzlediklerine göre Stokes'un iyi bir santrfor olduğunu ve bu sezon önemli ölçüde faydalanmak istediklerini kaydetti. Tütüneker, "Taraftarımıza destekleri için çok teşekkür ediyorum. Çok müthiş bir taraftarımız var onlara bu sene çok çok ihtiyacımız olacak” ifadesini kullandı.

Mehmet Uslu: "İyi oyun oynayarak kazanmak istiyoruz"

Takımla birlikte çalışmalarını sürdüren Adana Demirspor'un yeni sol bek oyuncusu Mehmet Uslu, milli aranın kendilerine çok iyi geldiğini vurguladı. Takımla birlikte daha çok kaynaşma imkanının olduğunu aktaran Uslu, yeni transferlerin alışma sürecinin tamamlanmasından sonra daha iyi bir takım olacaklarını söyledi. Takım olarak Adana derbisinin farkında olduklarını ifade eden Uslu, "Mutlaka kazanmak istiyoruz. Bunu iyi oyun oynayarak yapmak istiyoruz, inşallah sezon sonu şampiyonluk ipini biz göğüsleyeceğiz" açıklamasını yaptı.

"İstediğimiz sonucu alarak yolumuza devam etmek istiyoruz"

Milli aradan önce 3 maç oynadıklarını ve bu maçlarda 5 puan alabildiklerini söyleyen Uslu, derbiyi kazanıp 3 puan serisine başlamak istediklerini ifade etti. Demirspor ruhunu her zaman sahaya yansıtmak için çabalayacaklarını aktaran Uslu, "Şampiyonluk isteyen bir başkanımız bir camiamız, taraftarımız var ve hepsinden önemlisi şampiyonluk isteyen bir takımımız var. Bunu başarmamız için hep birlikte kenetlenmemiz gerekiyor. Taraftarımız, camiamız bizim arkamızda, bize inanıyor ve bize güveniyor. Biz de bu güveni ve inancı sahaya yansıtıp, istediğimiz sonucu alarak yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.