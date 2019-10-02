Uğur Tütüneker: "Mantalitemden vazgeçmeyeceğim"

Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Teknik Direktör Uğur Tütüneker, “Ben mantalitemden vazgeçmeyeceğim. Bu futbolu devam ettireceğiz. Böyle devam edersek goller gelecek diye düşünüyorum” dedi.

Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Teknik Direktör Uğur Tütüneker, tesislerde basın toplantısı düzenledi. Ligin 7. haftasında pazar günü saat 19.00'da evinde Menemen Belediyespor ile oynayacakları maça değinen Tütüneker, “Hazırlıklara bugün başlayacağız. Ben mantalitemden vazgeçmeyeceğim. Bu futbolu devam ettireceğiz. Böyle devam edersek bu goller gelecek diye düşünüyorum. Başka yolumuz yok. Bunları yapacağız. İyi bir futbol oynadığımızı düşünüyorum. Maç esnasında 15 dakika diğer takımlar da oynayacak. Biz 90 dakika boyunca pas yapacağız diye bir şey yok. Biz bu takımdan en iyisini çıkartmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Futbolumuz beğeniliyor”

Takımın çok iyi oynadığını ancak gol bulma konusunda eksikleri olduğunu ifade eden Tütüneker, “Seyir açısından çok güzel maç olduğunu herkes söylüyor. Bizim oyun riskli bir oyun. İleri gitmemiz, gol bulmamız lazım. Ben bu oyunu devam ettirmek zorundayım ve ettireceğim. Bir gün gelecek futbolcular da oturacak. Bu mantaliteye futbolcuların alışması da önemli. Zamanımız hiç yok. Her hafta takım gelip maçı oynamak zorundayız. Pozisyonları değerlendireceğiz. Herkes hatasını biliyor. Biz yolumuza devam ediyoruz. Futbolumuz beğeniliyor diye düşünüyorum. Bir gün olacak bu golleri atacağız” şeklinde konuştu.