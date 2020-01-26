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Uğur Tütüneker: “Rahatlamamız için 3'ü, 4'ü bulmamız lazımdı”

Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, Boluspor maçı sonrası “Hastalığımız herhalde devam ediyor.

Çok pozisyonumuz var. Rahatlamamız için 3'ü, 4'ü bulmamız lazımdı” dedi.


Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 19. haftasında evinde Boluspor ile 2-2 beraber kaldı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, “85 dakika çok domaine ettiğimiz maçı maalesef geriye çekilerek berabere tamamladık. İnanılmaz çekilmeler oldu. Hastalığımız herhalde devam ediyor. Çok pozisyonumuz var. Rahatlamamız için 3'ü,4'ü bulmamız lazımdı. 2-2 tamamlanmasın diye dua ediyoruz. Baktığınız zaman takım 80-85 dakika iyi mücadele etti ama atamadık. Öyle veya böyle fena oyun oynamadık. 2-0'dan sonra 3'ü, 4'ü atmamız lazım. Haftalardan beri bunu söylüyoruz. Söylemekten öte gitmiyor ama” diye konuştu.

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