İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uğur Tütüneker: “Yolumuza devam edeceğiz”

TFF 1.

Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Teknik Direktör Uğur Tütüneker, “İstediğimiz pasları yapamadık. Sonuç alamadık. Genel anlamda iyi mücadeleci maç oldu ama öyle ya da böyle yolumuza devam edeceğiz” dedi.


TFF. 1. Lig'in 4. haftasındaki Adana derbisinde Adana Demirspor, Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, “Aslında maça iyi başladık. Çok büyük baskı yapamadık ama asıl maç kırmızı karttan sonra bizim lehimize döndü. İstediğimiz pasları yapamadık. Sonuç alamadık. Genel anlamda iyi mücadeleci maç oldu ama öyle yada böyle yolumuza devam edeceğiz. Bugüne baktığınız zaman 1 puan kayıptır. Kısır bir oyundan ziyade benim anlayışımı daha oturtamadık. O pozisyonları değerlendiremedik. Derbide 5-10 tane pozisyon gelmez ama 1 tane gelince değerlendirmek lazım. Yolumuz daha uzun. Azıcık daha zamana ihtiyacımız var. Sakatlar takıma gelince daha iyi olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.