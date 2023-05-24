Ulubatlı Hasan Aile Sağlığı Merkezi açılıyor

Yüreğir Belediyesi tarafından Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde yaptırılan Aile Sağlığı Merkezi, düzenlenen törenle Adana İl Sağlık Müdürlüğüne devredildi.

Yüreğir Belediyesi tarafından Ulubatlı Hasan Mahallesi 3019 Sokak'ta yaptırılan Aile Sağlığı Merkezi, imzalanan protokolle Adana İl Sağlık Müdürlüğüne devredildi. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, İl Sağlık Müdürü Halil Nacar ile imzaladığı protokolün ardından yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızdan gelen bir talebi daha karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Sağlık merkezinin çok kısa bir süre içerisinde hizmete gireceğini kaydeden Başkan Kocaispir, “Yüreğir Belediyesi olarak eğitime ve sağlığa ciddi yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Ulubatlı Hasan Mahallesi nüfus yoğunluğu fazla olan bölgelerimizden. Talep üzerine yaklaşık 1 milyon 400 bin TL'lik yatırımla ve tamamen Yüreğir Belediyesinin tasarrufuyla bu binanın inşasını tamamlayarak devrini gerçekleştirdik. Yüreğir'imize ve mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

210 metrekare alan üzerine kurulu A grubu Aile Hekimliği olarak tasarlanan Ulubatlı Hasan Aile Sağlığı Merkezi, 3 hekim odası, 1 acil müdahale odası, 1 kan alma odası, 1 bebek emzirme odası, 1 gebe izleme odası ve 1 aşı odası ile hizmet verecek.