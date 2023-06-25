Ulubatlı Hasan Mahallesi'nin altyapısı yenileniyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) şehir genelinde sürdürülen altyapı çalışmaları kapsamında Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nin birleşik sistem çalışan kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını ayrıştırıyor. Böylece, yoğun yağışlarda meydana gelebilecek su baskını tehlikesi olabildiğince azaltılmaya çalışılıyor.

Yeni nesil, daha sağlıklı ve dayanıklı borular kullanılıyor

Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde mevcut kanalizasyon ve yağmur suyu hatları birleşik sistem nedeniyle zaman zaman soruna neden oluyordu. Özellikle şiddetli yağışlar sonrasında oluşan su baskınları nedeniyle mahalle sakinlerinin yaşamı olumsuz yönde etkileniyordu. ASKİ ekipleri, Adana'nın birçok noktasında olduğu gibi, Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde de mevcut hatları büyüterek yenilemek için harekete geçti. Eski boruların yerine daha büyük çaplarda ve daha sağlıklı, dayanıklı olan yeni nesil boruların kullanıldığı çalışma kapsamında birleşik sistem çalışan hatların ayrıştırılması sağlanıyor.

Şiddetli yağışlarda meydana gelen su baskını sorunu ortadan kalkıyor

Çalışmaları yerinde incelemek ve vatandaşlarla bir araya gelmek için Ulubatlı Hasan Mahallesi'ni ziyaret eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Birleşik sistem çalışan hatlarda atık sular ve yağmur suları bir arada birikiyor ve şiddetli yağmur yağdığı zaman su geri çıkabiliyor. Projemiz sona erdiği zaman yağmurda evleri su basmayacak" dedi. Başkan Zeydan Karalar, Adana'nın birçok noktasında birleşik kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının ayrıştırıldığını ifade etti.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte kanalizasyon hattı boru çaplarının artması sayesinde atık su sistemi daha rahat çalışacak; yağmur suyu hattının ayrı olmasıyla da suyun tahliyesi sorunsuz gerçekleştirilerek mahallede yaşanan su taşkınları son bulacak.

Altyapıyı güçlendirecek ve su baskınlarına son verecek büyük projelere imza atarak 2019 yılından bu yana 337 kilometre kanalizasyon ve yağmur suyu hattı inşa eden Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi, yeni çalışmalar için de hazırlıklarını sürdürüyor.