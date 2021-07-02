Uluğtürkan'dan bir kurtuluş romanı daha: "Kayıp Sancak"

Gazeteci Mehmet Uluğtürkan'ın yeni romanı ‘Kayıp Sancak', İnkılap Kitabevi'nden çıktı.

Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun yolculuğundan 6 ay önce, işgale karşı Adana'da gerçekleştirdiği gizli toplantıyla başlayan ve Fransızlarla gerçekleştirilen Ankara Antlaşması'na kadar uzanan süreci anlatan roman, az bilinen birçok gerçeği belge, kişi ve olaylarıyla gün yüzüne çıkarıyor.

Yayınlandığı yıl çok satanlar listesine giren Kurtuluş Savaşı romanı ‘Madalyasız'ın da yazarı olan Mehmet Uluğtürkan, ‘Kayıp Sancak'ın 3 yıllık bir araştırma sonrası yazıldığını belirterek, “Genelkurmay Başkanlığı Arşivi, dönemin yerel gazeteleri, Kuvvacı ve Fransız kumandanların günlükleri ve tarihi belgelerden yararlandım. Gerçek olaylar ve kişilerin yer aldığı roman, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkmadan 6 ay önce İskenderun açıklarında bir İngiliz gemisini batırma emrini vermesi, 44 Kuvvacının 700 kişilik Fransız taburunu esir alması gibi az bilinen gerçekleri gün yüzüne çıkarıyor. Okurlar, 100 yıl öncesinde Kurtuluş Savaşı'nın Güney Cephesi'nde cereyan edilenleri bu romanda yaşayacak” dedi.

Yayın Direktörlüğünü Mehmet Bozkurt'un yaptığı ‘Kayıp Sancak / Toroslarda Yakılan İstiklâl Ateşi', işgalden kurtuluşun 100'üncü yıl kutlamalarına hazırlanan başta Adana, Mersin ve Osmaniye'de yoğun ilgi gördü. Yazarın, ‘Vatan için can veren Çukurovalı yiğitlerin ve kurtuluşun 100'üncü yılı anısına' ithaf ettiği eser, 232 sayfadan oluşuyor.