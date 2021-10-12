Uluslararası Adana Lezzet Festivali 285 bin kişiyi ağırladı

"Coğrafya Lezzettir" temasıyla bu yıl 5. kez gerçekleşen Uluslararası Adana Lezzet Festivali 3 gün boyunca 285 bin ziyaretçiyi ağırladı.

8-10 Ekim tarihleri arasında Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde Adana Merkez Park'ta “Coğrafya Lezzettir” temasıyla gerçekleşen 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Adana halkının yanı sıra Türkiye'nin dört biryanından 285 bin kişiyi ağırladı. 51 konuşmacının yer aldığı festivalin Lezzet Sahnesi'nde ise 23 yerel, ulusal ve uluslararası şef, özel sahne sunumları ile Adana mutfağının lezzetlerini kendilerine has tarifleri ile yorumladı. Festivalde Adana'nın 100'den fazla yerel markası yöresel lezzetlerini ziyaretçilerle buluşturdu.

Kent ekonomisine 150 milyon TL katkı

Turistlerin gecelik harcama tutarının 61 dolar olduğu 2020 verilerine göre bu oran Adana'da festival döneminde kişi başı yüzde 200 artış sağladı. 11 bin yatak kapasiteli Adana'da otellerin tamamının dolduğu festival döneminde Tarsus ve Mersin'de de doluluk oranlarında ciddi artış yaşandı. Adana'ya şehir dışından gelenlerin konaklama, yeme, içme ve alışveriş gibi aktivitelerle iki günde yaklaşık 1.100 TL harcama yaptığı, toplamda festival döneminde turist harcamasının 110 milyon TL civarında Adana ekonomisine katkı sağladığı değerlendirildi. Adana'nın ikonik lezzeti Adana Kebap başta olmak üzere şehrin mutfağına ait lezzetlerin sunulduğu festivalde 35.000 kilo et tüketildiği düşünüldüğünde festivalin kent ekonomisine katkısı yaklaşık 150 milyon TL'lik oldu.

21 genç şef ustalık sertifikalarını aldı

Festivalin bu yılki ilklerinde genç şeflerin Adana kebabı ustalık eğitimi de yer aldı. Türkiye genelinde gastronomi ve mutfak sanatları fakültelerinde öğrenim gören 21 öğrenci katıldığı eğitimlerle tescilli Adana kebap ustası sertifikalarının sahibi oldu. Adana Ticaret Odası iş birliğiyle düzenlenen eğitimlerde sertifikalarını alan genç şefler Adana mutfak gönüllüsü olarak meslek hayatlarına devam edecek.

Festivalin bu yılki önemli gündem konularından biri olarak ele alınan sürdürülebilir gelecek kapsamında, tüm atıklar kaynağında ayrıştırılarak dönüşüme gönderildi. Bu kapsamda toplanan 50 litre bitkisel yağ, 3 buçuk ton ambalaj atığı ve 10 ton evsel atık dönüşüme gönderildi. Festivalde toplanan plastik kapaklar ise Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nin (TOFD) Hayata Kapak Olsun kampanyasına destek oldu. Festivalde toplanan çiğ sebze ve meyve atıkları ise Şef ve Sosyal Girişimci Ebru Baybara Demir'in yürüttüğü “Yaşamı İyileştiriyoruz” projesinden alınan ilham ile komposta dönüştürülmek üzere Atıksız Şehir Adana - Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Projesi için kullanıldı.

Festivalde toplanan çiğ sebze meyve atığıyla elde edilen kompost, tarım topraklarının iyileştirilmesi için çiftçilere ücretsiz verilmek üzere kullanılacak.