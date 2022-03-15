Uluslararası Adana Tiyatro Festivali 23. kez perde açacak

Devlet Tiyatroları Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde 23. kez perde açacak.

Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları iş birliğiyle düzenlenen festivalin tanıtım toplantısı yapıldı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, festival programının zengin olduğunu ifade ederek, “Ülkemizin farklı şehirlerinde her yıl gerçekleştirdiğimiz ulusal ve uluslararası tiyatro festivalleri içinde Mart ayında başlattığımız ikinci festival Adana Tiyatro Festivali. Açılışını 27 Mart Dünya Tiyatro Gününde yapacağımız bu festival ününü ülkemizin dışına taşımış, çok değerli bir uluslararası etkinlik. Bu yıl programda özel tiyatrolarımızın, şehir tiyatrolarımızın ve devlet tiyatrosu oyunlarının birçok seçkin örneği Adana Devlet Tiyatrosu Sahnesinde izleyiciler ile buluşacak. Festival programımızı hazırlarken daha önceki yıllarda hiç katılmamış ülkelerin katılımları için özel olarak çalışmaktayız ve bu yıl da festivalimize hiç katılımı olmamış bir ülkeyi, Sri Lanka'yı programımıza dahil ettik. Adanalı sanatseverlere keyifli bir Tiyatro Festivali geçirmelerini diliyorum” dedi.

Mustafa Kurt, festivalin biletlerinin 19 Mart Cumartesi gününden itibaren satın alınabileceğini sözlerine ekledi.

Devlet Tiyatroları Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, bu yıl yurt dışından 3, Türkiye'den ise 19 tiyatronun katılımı ile toplam 22 farklı oyuna ev sahipliği yapacak.