Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali başladı

Çukurova Belediyesi'nin bu yıl 5'incisini düzenlediği Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali usta çizerlerin katıldığı törenle başladı.

Kurdele kesiminden sonra Orhan Kemal Kültür Merkezi Fuayesinde bulunan Ustaların Sergisi açılışı yapıldı. Ardından Orhan Kemal Kültür Merkezinde etkinliklere devam edildi. Ankara Sanat Merkezi oyuncularının pandomim gösterisi beğeni toplarken Başkan Soner Çetin açılış konuşmasında sanatın her dalına olduğu gibi karikatüre de çok önem verdiklerini söyledi. Çetin, “Biz çocukluğumuzda Gırgır ve Fırt gibi dergileri takip ederdik. Ama son yıllarda sanatçılarımız büyük zorluklarla mücadele ediyor. Bize rehber olan ışık tutan sanatçılarımızın değerini bilmemiz gerekiyor. Bu festival bu anlayışın sonucu olarak ortaya çıktı. Bu yıl 5'incisini düzenliyoruz. Pandemi nedeniyle birkaç yıl ara vermiştik ama yeniden başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli sanatçılarımızın katkılarıyla önümüzdeki yıllarda biraz daha etkinlikleri çoğaltılmış, ulusal ve uluslararası düzeyde daha çok ses getiren bir festival haline getirmeyi istiyoruz” dedi.

Orhan Kemal Edebiyat Festivali, Jakaranda Kültür ve Sanat Festivali gibi etkinliklerle Çukurova'yı kültür sanat kenti haline getirdiklerini belirten Başkan Soner Çetin, Çukurova halkının kendilerinden kültür sanat alanında neler beklediklerini bildiğini kaydetti. Başkan Soner Çetin, “Sanatla kalın, karikatürlü kalın, karikatüre sahip çıkın” ifadesini kullandı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da karikatürün güldürürken düşündüren önemli bir sanat dalı olduğunu vurguladı.

Karikatürist Hicabi Demirci ise karikatürün mizah sayfalarından kovulduğunu, dergilerin eskisi gibi satılmadığını söyledi. Karikatüristlerin çocuklara ve gençlere dokunması için festivallerin önemine değinen Hicabi Demirci, “Karikatürle ilgilenen genç daha demokratik ve hoşgörülü olacaktır. Bu festival de böyle bir ihtiyaca cevap veriyor. Bundan dolayı Başkan Soner Çetin'e teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Açılış töreninin ardından etkinlikler söyleşi ve çizim atölyeleri ile devam etti.