Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 25-30 Nisan'da

Her yıl on binlerce yerli ve yabancı turisti Adana'da buluşturan, Nisan'da Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın 11'incisi 25-30 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Karnavalın simgesi haline gelen kostümlü kortej geçişi de 29 Nisan Cumartesi günü Adana caddelerinde gerçekleşecek. Türkiye'nin ilk ve tek karnavalı olarak dünyanın sayılı karnavalları arasına girmeyi başaran “Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda” eğlenceli etkinliklerin yanında çok sayıda kültürel ve sanatsal aktivite de yer alacak.

Geçen yıl 1 milyondan fazla kişinin Adana sokaklarında buluştuğu karnavala, her yıl olduğu gibi yine yüz binlerce kişinin katılması bekleniyor.

Karnaval Komitesi'nden yapılan açıklamada portakal çiçekleri kokularının eşliğinde bu büyük coşkuyu yaşamak isteyenlerin otel ve ulaşım rezervasyonlarını şimdiden yapmaları öneriliyor.

Açıklamada, Nisan'da Adana'da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri” kapsamındaki etkinlerden biri olduğuna dikkat çekildi.

Karnaval, süresince kentin hemen her yerinde; sokak gösterileri, dans gösterileri, üniversite müzik gruplarının konserleri, halk oyunları gösterileri, bando gösterileri, spor müsabakaları ile bireysel sokak gösterileri yerinde izlenebilecek. Ayrıca sokaklarda açılan stantlarda Adana'ya özgü her şeyi bulmak mümkün olacak ve kentte ekonomik canlılık da yaşanacak.