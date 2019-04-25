Uluslararası Tiyatro Festivali cezaevine uzandı

Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali kapsamında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda sahne alan sanatçılar hükümlülere sazlı, sözlü, şiirli bir dinleti sundu.

Festivalin bu yıl kent geneline yayılan atölye çalışmaları kapsamında düzenlenen etkinliğe Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül ve eşi Hazal Demet Yurdagül, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Necati Kazak, kurum müdür ve çalışanları ile hükümlü ve aileleri katıldı. Etkinlik kapsamında Adana Devlet Tiyatrosu (ADT) Müdürü Sevinç Gediktaş ve bir grup sanatçı, türküler söyledi. Etkinliğe eş ve çocuklarıyla katılan hükümlüler de söylenen şarkı ve şiirlere eşlik etti.

Etkinlikte ayrıca Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül'ün eşi Hazal Demet Yurdagül'ün, vefat eden babasının ardından yazdığı şiir de okundu. Sanatçı Sevinç Gediktaş, Yurdagül'ün kaleme aldığı ‘Bohçasında Kehribar Gülümseme' adlı şiiri fon müziği eşliğinde seslendirirken, dinleyenler de duygu dolu anlar yaşadı.

"Geleceğe güvenle bakan insanlar olarak çıkmanızı istiyoruz"

Etkinlikte bir konuşma yapan Cumhuriyet Başsavcısı Yurdagül, programın düzenlenmesini sağlayan ADT Müdürü Sevinç Gediktaş'a ve sanatçılara teşekkür etti. Hükümlüleri ceza infaz kurumlarında düzenlenen tüm etkinliklerden faydalanmaya çağıran Yurdagül, “Hükümlülerimiz suç işledikleri için veya adli hata için burada bulunabilirler ama madem bu kriz durumu var, bu krizi fırsata çevirmek lazım. Gerçekten suç işleyerek veya bir hata sonucu zamanlarını burada geçirmek durumunda kalan hükümlülerimize düşen kültürel, sosyal ve eğitim açısından kendilerini daha çok geliştirmiş olarak cezaevinden ayrılmalarıdır. Kamu görevlileri olarak bizler emanet olarak sizleri ailelerinizden alıyoruz. Sizleri buradan geleceğe güvenle bakan insanlar olarak uğurlamak istiyoruz” diye konuştu.

ADT Müdürü Gediktaş da, hükümlülerin hayatlarına dokunmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Etkinlik sonunda emeği geçenlere hükümlüleri kozalaklardan yaptığı ‘Kanatlı Kozalak' adı verilen kuş figürlerinden hediye edildi.