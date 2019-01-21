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Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı Adana'da başladı

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı Adana 75.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı Adana 75. Yıl Sanat Galerisi'nde yapılan basın toplantısıyla başladı.


21 ülkeden 70 sanatçının katıldığı çalıştayın açılışı Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü'nün katılımıyla gerçekleştirildi. Sanatçıların çizdikleri tabloları da sergilediği etkinliğin basın toplantısına Prof. Dr. Birsen Çeken, Doç. Dr. Gültekin Akengin ve Kültür Daire Başkanı İsmail Dikilitaş katıldı.


Prof. Dr. Birsen Çeken, insani değerleri temel alan kültürümüzü dünyaya tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaları çok önemsediklerini belirtti.


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Film Festivalini terörün en yüksek olduğu dönem de bile iptal etmediklerini belirtti. Kendisinin başkanlık yaptığı dönemde Adana Film Festivali'nin 5 defa düzenlendiğini hatırlatan başkan Sözlü, her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduklarını ifade etti. Belediyeciliğin sadece yol yapmak, su hizmeti, çevre düzenlemesi olmadığını belirten Sözlü sanata destekte Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolu izlediklerini söyledi. Sözlü, “Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür diyen Atatürk'ün bize bırakmış olduğu mirasın sahibiyiz. Omzumuzdaki bu sorumluluğu hiç unutmadık. Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin dünya çapında ünlü piyanisti bizim değerimiz Fazıl Say'ın konserine giderek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gitmekten başka bir yolumuz olmadığını bir kez daha göstermiştir kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.


Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı 21-28 Ocak tarihlerinde devam edecek.

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