Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye'nin iş kazalarında dünyanın en önde gelen ülkelerinden olmasını içine sindiremediğini söyledi.

Başkan Karalar, TMMOB Makina Mühendisleri Odasının düzenlediği “1. Uluslararası X. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi”nin açılışında, mezun olduğu okulda, bir zamanlar başkanlığını yaptığı odanın etkinliğinde konuşmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Çukurova Üniversitesi'nin ülkenin en değerli üniversitelerinden biri olduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, “Ancak uzun yıllar hemen yanımızdaki bir bilim kurumundan yeteri kadar istifade edemedik. Son yıllarda bu tür etkinliklerin üniversite ile birlikte yapılması gerçekten çok önemli. İlim, bilim tartışılmaz. Boşuna dememiş Mustafa Kemal Atatürk, ‘Benim tezlerim, benim görüşlerim ilim ve bilime ters düşerse bilimi tercih edin' diye. Dolayısıyla bilimi en önde tutmak lazım. Sonsuza dek Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkesinin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Cumhuriyet Bayramını kutlamaya hazırlanıyoruz. Cumhuriyet Bayramı, büyük bayramlarımızın en önemlisi. Bilirsiniz biz bu bayramları en güzel şekilde kutlarız. İsteriz ki herkes bu bayramı en güzel şekilde kutlasın. İsteriz ki herkes bu bayramları cansiparane kutlasın. 29 Ekim'de Büyükşehir önünden bir yürüyüş düzenleyeceğiz, ardından da Uğur Mumcu Meydanı'nda ücretsiz Göksel konseri verilecek” dedi.

Geçmişte Makine Mühendisleri Odası Başkanlığı yaptığını belirten Zeydan Karalar, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ben TMMOB'nin de bir ferdi olmaktan mutluluk duyuyorum. Tabii ki çalışma hakkı bir insanlık hakkıdır. Ülkenin yöneticileri de bunu sağlamakla yükümlüdür. Bu hak ve yükümlülük Anayasada yer almaktadır. Aynı zamanda çalışanların sağlığını korumak, iş güvenliğini sağlamak da ülkeyi yönetenlerin görevidir. Bizim gibi düşünenler attığı her adımda önce insanı düşünürler. Ne yaparsak yapalım insan için yaparız. Bu kongrelerin uyarı niteliğinde faydaları olacaktır. Ben Türkiye'nin iş kazalarında dünyanın en önde gelen ülkelerinden olmasını içime sindiremiyorum. Kim ne derse desin, eğer ülkede taşeronlaşma çoksa, zaten işsizlik alabildiğine çoksa, ister istemez ucuz işçilik oluyor. Bu da yeteri kadar bilgilendirilmemiş işçilikle birleşince ölümler kaçınılmaz oluyor. Bir ülkede iş kazaları çoksa, o ülkede gelişmişlik olması söz konusu değildir. Bu açıdan kongrenin yararları olacağını düşünüyorum.”