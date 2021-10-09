Uluslarası Adana Lezzet Festivali'nde yöresel ürünlere yoğun ilgi

Adana'nın Kozan İlçe Belediyesi, bu yıl "Coğrafya Lezzettir" temasıyla gerçekleşen ‘5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde, yöresel ürünler standı açtı. Stantta coğrafi işaret belgesi ile markalaşan Kuytucak Narı ve Kozan Portakalı ziyaretçilerin dikkatini çekmeyi başardı.

Adana'da bu yıl 5.si düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne katılan Kozan Belediyesi, yöresel ürünleri ile sahne aldı. Kozan Belediyesi tarafından açılan stantta yer alan coğrafi işaretle tescilli Kozan Portakalı ve Kuytucak Narı, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekerken nar ekşisi, erişte, karakılçık bulguru, portakal lokumu, reçeli, kantaron yağı ve tarihi dokuların ahşap işlemeler de yer aldığı hediyelik ürünler yoğun ilgi gördü.

Yöresel ürünler merkezinde hazırlanan ürünler ile festivalde görücüye çıkan Kozan Belediyesi'nin İşletme İştirakler Müdürü Burak Kamalı, “Kozanlı kadınların ürettiği el emeği ve yörenin lezzet değerini taşıyan ürünlere ilginin yoğun olmasının mutlu edici olduğunu kaydetti.

Kozan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Gökhan Söğüt, Kozan'ın lezzetlerini Adana'ya taşıdıklarını kaydederek, “Standımızda pekmez çeşitleri, portakaldan üretilen ürünler, nar şerbeti, zeytin, nar kolonyası ve çok fazla ürün ile Adanalıların karşındayız. Beklentimizin üzerinde bir ilgi var ve çok mutlu olduk. Kozan'ın ve değerlerinin tanıtımı için güzel bir etkinlik oldu. Kozanlı olmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Adana Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Ata Öğün, narenciye de Türkiye'nin bir numaralı ilçesi Kozan diyerek, “Belediye başkanımıza sevgilerimizi saygılarımızı sunuyoruz. Çok güzel bir stant olmuş. Hediyelik ürünlerimizi buradan Türkiye'nin birçok il ve ilçesine yolluyoruz” dedi.