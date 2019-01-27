Ulviyya Hamzayeva: "Adana Nahçıvan gibi sanatın beşiğidir"

Türk Dünyası Sanat Çalıştayı'na katılan Azerbaycanlı 5 ressam Adana'ya hayran kaldılar. Azerbaycan Milletvekili Ulviyya Hamzayeva, “Adana da Nahçıvan gibi sanatın beşiğidir” dedi.

Ulviyya Hamzayeva, Ilgar Tahiri, Muhammedali Alekberov, Samir Gafarov ve Vahid Nohuzov'dan oluşan Azerbaycanlı ressamlar, 3. Türk Dünyası Sanat Çalıştayı'nı düzenleyen Adana Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler. Nahçıvan Milletvekili Ulviyya Hamzayeva, “20 Ocak'tan beri Adana'dayız. Bize ayrılan 75. Yıl Sanat Galerisi'nde tüm Türk Dünyasının görkemli sanatçılarıyla birlikte kültürümüzü, tarihimizi bölüşmek şartıyla birbirinden güzel eser ortaya koyduk” dedi.

Ressamların en büyük siyasetçiler olduğunu ifade eden Ulviyya Hamzayeva, “Onlar her yere sulh taşıyan sulh melekleridir. Türk Dünyasında adından çok söz ettiren Haydar Aliyev “Bir millet iki devlet” demiştir. Biz bu etkinliğe Türk Dünyası Sanat Çalıştayı adının verilmesi nedeniyle katıldık. “Nahçıvan sanatın beşiğidir” adıyla biz uluslararası sempozyum düzenliyoruz. Oraya Adana'dan sanatçılar da katılıyor. Bu ressam arkadaşlarımızdan Adana'da ressamlara büyük dikkat ve önem verildiğini duyduk. Buraya gelerek de Adana'nın da Nahçıvan gibi sanatın beşiği olduğunu kendi gözlerimizle gördük” dedi.

Türkiye'yi Azerbaycan'da, Azerbaycan'ı Türkiye'de meşhur eden ressamların olduğunu kaydeden Ulviyya Hamzayeva, “Zaten bir devlet kendi sanatıyla, tarihiyle tanınır, ressamlara gösterilen bugünkü değer, yarın müzelerimizde bu dönemi aksettiren incileridir” diye konuştu.

Ulviyya Hamzayeva, şöyle devam etti:

“Türk Dünyası denildiğinde mertlik, vatanperverlik, yiğitlik, dürüstlük, adetler, gelenekler demektir. Uçsuz bucaksız bereketli topraklar demektir. Biz Türk olarak kökenlerimiz kökü çok derinliklerde, eski bir ağacın kollarıyız. Biz Nuh'un ve Dede Korkut'un torunlarıyız. Biz birlik olmalıyız. Bu etkinlik, bizim aynı dilde konuştuğumuzu bizim ne kadar aynı olduğumuzu bir kez daha gösterdi.”

3. Türk Dünyası Sanat Çalıştayı'nda çok değerli ressamların bulunduğunu belirten Azerbaycan Milletvekili Ulviyya Hamzayeva, ortaya çıkardıkları eserleri Adana'ya hediye edeceklerini ve kurulan müze için tarihi bir belge olarak kalacağını söyledi.